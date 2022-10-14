Come giocare a pallavolo secondo i professionisti

Per continuare a imparare a giocare, è importante comprendere anche la funzione dei diversi ruoli in campo.

Prima di tutto, c'è il libero, dice Harward, "che ha un ruolo speciale. Indossa di solito una maglia di colore diverso e può per questo entrare e uscire dall'azione di gioco ogni volta che vuole, pur giocando sempre nella fila posteriore. In genere è responsabile dei passaggi e della difesa in campo. Quindi, ha un ottimo controllo di palla".

Poi, ci sono gli avanti e i centrali. "Gli [avanti] giocano in prima fila", continua Harward. "Sono di solito i principali difensori e attaccanti, ma possono anche giocare [nella] fila posteriore". I centrali, d'altra parte, sono i principali difensori nella parte centrale del campo.

In ogni partita di pallavolo hanno un ruolo importante anche gli alzatori. "Generalmente elaborano la strategia d'attacco della squadra", spiega Harward. "Suggeriscono di solito le giocate agli schiacciatori e ottengono il secondo contatto [con la palla] della squadra, a meno che non chiedano aiuto".