È possibile fare esercizio fisico nel periodo dell'allattamento: basta seguire questi suggerimenti degli esperti.

Questa è un'informazione di servizio post partum, non una pubblicità dei bra Nike: anche se riesci ancora a entrare in uno dei tuoi bra da allenamento che usavi prima del parto, non farlo (a meno che non sia davvero comodo e ti offra il sostegno giusto).



I bra, specialmente quelli con il ferretto, che sono troppo stretti o premono sulla pelle in determinate zone possono contribuire a ostruire i dotti lattiferi, afferma Jessica McKee, RN, consulente certificata a livello internazionale in allattamento della contea di Ventura, in California. Questo perché il bra può esercitare pressione sui dotti lattiferi, bloccando una riserva del flusso del latte in un unico punto. Un dotto ostruito, spiega McKee, è come un sassolino duro e a volte doloroso nel seno. Può essere difficile liberarsene e talvolta causa la mastite, un'infezione del tessuto mammario che può essere accompagnata da febbre o sintomi simil-influenzali, per questo è nel tuo interesse cercare di evitarli.



Puoi provare un bra specifico per l'allattamento o per tirare il latte, ma se non riesci a trovarne uno adatto al tuo corpo, puoi optare per uno normale. Se possibile, prova il bra di persona, in quanto potresti aver bisogno di una taglia più grande o di un modello con maggior sostegno di quanto pensassi, afferma Battles. Se la tua opzione migliore è lo shopping online, fai questi brevi test consigliati da McKee prima di togliere le etichette. In primo luogo, assicurati di riuscire a infilare due dita sotto la fascia e due dita sotto le spalline. Poi, corri e salta sul posto, alza le mani sopra la testa e siediti per vedere come lo senti durante l'attività fisica. Dovrebbe essere aderente, ma non così stretto da limitare i movimenti.