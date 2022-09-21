Skateboard per principianti

Come iniziare ad andare in skateboard da adulti
Sport e attività
Impara questo sport impegnativo (e divertente) con i consigli di base di un insegnante di skateboard.
"Lo skateboard è uno sport che richiede abilità, coordinazione ed equilibrio. Ma è anche incredibilmente divertente e stimolante, e vale la pena impararlo, anche da grandi", afferma Joe Eberling, fondatore dell'associazione U.S. Skateboard Education Association e insegnante di skateboard certificato USSEA.
Eberling spiega che lo skateboarding ha una curva di apprendimento simile a quella di qualsiasi altro sport. "L'età non è un ostacolo. Le capacità fisiche utilizzate per lo skateboard, ovvero stare in piedi, tenersi in equilibrio e spingersi sul terreno, sono le stesse [abilità] utilizzate in sport come il pattinaggio su ghiaccio e il pattinaggio a rotelle, entrambi appresi da adulti di tutte le età".
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Eberling afferma che, anche se affidarsi all'esperienza di un coach certificato o di un professionista dello skateboard è il migliore investimento per principianti che vogliono imparare a usare lo skateboard correttamente, gli atleti e le atlete possono anche imparare le basi autonomamente, a patto che abbiano l'attrezzatura giusta e possano praticare legalmente lo skateboard nei luoghi autorizzati. (È importante notare che alcuni Paesi vietano di andare sullo skateboard in determinate aree, quindi controlla le leggi in vigore prima di cominciare).
Anche se non sei ancora in grado di volare su uno skateboard, è importante indossare i dispositivi di protezione adeguati prima di iniziare. Questi comprendono un casco, ginocchiere, gomitiere e polsiere. Continua a leggere per scoprire come andare sullo skateboard e qual è la migliore attrezzatura da acquistare per imparare.
Come andare sullo skateboard: 4 movimenti fondamentali da conoscere
"Se fare un giro in uno skatepark ti spaventa, considera prima la possibilità di iniziare da un parco giochi con una superficie in gomma (vicino all'erba)", afferma Eberling. Eberling spiega che skater principianti possono iniziare sull'erba, e poi passare alla superficie di gomma del parco giochi.
"La superficie di gomma è piana e fa più attrito, quindi la tavola non si allontana e, in caso di caduta, è più morbida del cemento", aggiunge.
Eberling afferma, inoltre, che dopo aver imparato le basi della tavola (spingersi, muoversi, fermarsi e scendere) sulla superficie di gomma, puoi passare a una superficie di cemento o asfalto. (Quindi, idealmente, scegliere un parco giochi con tutti e tre i tipi di superficie è l'ideale).
1.Imparare a salire e scendere dalla tavola
Prima di muoverti, Eberling sostiene che è importante imparare a salire e scendere dallo skateboard. Cerca di non scoraggiarti: potresti aver bisogno di metà o tutta una sessione (o più sessioni) per imparare le nozioni di base. Segui questo tutorial sull'erba:
- Piede anteriore sulla tavola: Posiziona un piede sulla parte anteriore della tavola, coprendo due dei bulloni e lasciando visibili gli altri due. Secondo Eberling, questo è il punto giusto per trovare l'equilibrio. Poi, piega le ginocchia e solleva l'altro piede di circa 2,5 cm da terra. Il piede deve essere parallelo alla tavola. Rimetti il piede a terra. "Ripeti questo esercizio finché non hai acquisito sicurezza", afferma Eberling. "E scopri per quanto tempo riesci a stare in equilibrio sulla tavola con quel piede [anteriore]", aggiunge.
- Piede posteriore sulla tavola: Quando hai acquisito sicurezza e riesci a stare in equilibrio sul piede anteriore, è il momento di passare al piede posteriore. Mentre sei in equilibrio sul piede anteriore, posiziona l'altro piede sulla parte posteriore della tavola o leggermente dietro i "truck" (i pezzi a forma di T montati sul lato inferiore dello skateboard). Dato che il piede anteriore è rivolto in avanti, il piede posteriore si girerà istintivamente di lato. Appoggia il piede posteriore sulla tavola per alcuni secondi, mantenendo la maggior parte del peso sul piede anteriore. Quindi, solleva lentamente il piede posteriore e riposizionalo a terra.
- Imparare il pivot: Il piede posteriore dovrebbe essere ruotato lateralmente sulla tavola. Ora, il piede anteriore dovrebbe assumere una posizione simile. Solleva leggermente il tallone del piede anteriore, quindi ruota il piede (mantenendolo a contatto con la tavola) finché sarà laterale e parallelo all'altro. "Ti sembrerà di grattare l'avampiede sul griptape", afferma Eberling.
Il pivot può essere difficile da imparare, ma poiché è la base per tutti i trick sullo skateboard, è importante dedicargli il giusto tempo. "È probabile che durante l'allenamento cadrai sull'erba", dichiara Eberling.
2.Provare con un piede anteriore diverso
"Proprio come esiste una mano dominante nella scrittura e nel tennis, c'è un piede dominante anche nello skateboard", sostiene Eberling. "Il modo migliore per capire qual è il tuo piede dominante è provare i movimenti [descritti nel punto 1] con entrambi i piedi. Alla fine, utilizzare uno dei due sarà più naturale".
Eberling aggiunge che, nel mondo dello skateboard, chi mette il piede sinistro davanti è detto "regular" mentre chi mette il piede destro è detto "goofy".
3.Imparare a spingere e a muoversi
Per iniziare a muoverti (ovvero, a spingerti con il piede posteriore per andare avanti tenendo il piede anteriore sulla tavola), puoi allenarti sull'erba o su una superficie di gomma. Ecco come iniziare:
- Sali sulla tavola con il piede anteriore rivolto in avanti, coprendo due dei bulloni e lasciando visibili gli altri due. Il piede posteriore dovrebbe rimanere a terra in questa fase.
- Piegando leggermente le ginocchia, carica il peso sull'avampiede del piede posteriore e spingi sul terreno fino a quando la tavola inizia a muoversi in avanti. Striscia il piede posteriore a terra fino a quando la tavola si ferma.
- Ripeti i punti 1 e 2, ma questa volta, esegui un pivot ruotando il piede anteriore mentre ti muovi in avanti in modo che i due piedi siano laterali e paralleli. Quando vuoi fermarti, ruota nuovamente il piede posteriore (in modo che sia rivolto in avanti) e striscialo a terra.
"Dopo qualche tentativo, alla fine, dovresti essere in grado di mettere il piede posteriore sulla tavola, eseguire un pivot e muoverti in avanti senza spingere", afferma Eberling.
4.Imparare il carve turning
Secondo Eberling, il carve turning consiste nel ruotare la tavola e inclinarla in modo che i trucks facciano perno e girino la tavola. Dovrai praticare questo movimento in uno spazio aperto e pianeggiante (come un campo da tennis o da basket), dove potrai prendere velocità prima di inclinarti, o di girare, per cambiare direzione. Ecco come fare:
- Sali sullo skateboard, poi ruota il piede anteriore in modo che i due piedi siano laterali e paralleli sullo skateboard. Avanza per alcuni secondi, poi carica il peso sulle dita dei piedi per far ruotare la tavola "indietro", o in senso orario.
- Mantenendo i piedi in questa posizione e flettendo le ginocchia, carica il peso soprattutto sui talloni per aiutare la tavola a girare in senso antiorario, o "in avanti".
- Continua ad alternare il peso sui talloni e sulle dita dei piedi, tenendo le ginocchia piegate e contraendo i muscoli del core per mantenere l'equilibrio. La tavola dovrebbe seguire un motivo leggermente a S mentre si sposta in avanti.
- Per fermarti, ruota il piede posteriore e striscialo delicatamente a terra.
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5 Accessori indispensabili per skater principianti
"Per la prima sessione di skateboard, ogni skater ha bisogno di cinque cose: uno skateboard, un casco, polsiere, ginocchiere e gomitiere", sostiene Eberling. Continua a leggere per ulteriori informazioni.
- Skateboard: "Anche se ogni principiante può imparare ad andare su uno skateboard standard "popsicle" da circa 76 cm con ruote piccole e dure, l'investimento migliore è un "cruiser" o un "longboard", con una lunghezza compresa tra 80 e 90 cm e ruote dal diametro compreso tra 60 e 70 mm", afferma Eberling. La piattaforma più lunga, infatti, fornirà una maggiore stabilità e le ruote grandi e morbide tenderanno a non fermarsi improvvisamente quando incontrano piccole crepe del manto stradale o residui di ghiaia. Eberling dichiara che solitamente i negozi preferiscono vendere gli skateboard "popsicle" perché sono famosi per i trick, ma una tavola più lunga sarà l'investimento migliore per ogni principiante.
- Casco: "Scegli un casco realizzato per gli action sport", afferma Eberling. "I caschi per bici ad alto flusso d'aria non offrono protezione per la parte posteriore della testa e non dovresti indossarli [per lo skateboard]", dichiara Eberling. Poi aggiunge che l'USSEA consiglia spesso modelli con tecnologia MIPS (Multi-directional Impact Protection System). Anche se non ci sono studi specifici per lo skateboard con caschi che utilizzano la tecnologia MIPS, da altri studi relativi ai caschi per bici è emerso che la tecnologia MIPS potrebbe assorbire più efficacemente gli urti e proteggere meglio la testa rispetto ad altri tipi di caschi.
- Ginocchiere e gomitiere: Per questi due articoli protettivi, Eberling sostiene che è importante cercare una scocca di plastica che protegga l'articolazione del ginocchio e del gomito. Le protezioni dovrebbero essere aderenti (ma non troppo strette da limitare il movimento) e la scocca dovrebbe essere abbastanza grande. "Cerca [protezioni] più grandi e robuste progettate per proteggerti in caso di caduta", suggerisce.
- Polsiere: "Quando cadi, metti le mani avanti istintivamente", afferma Eberling, aggiungendo che le polsiere possono fornire uno strato protettivo per assicurare che i palmi non si graffino. Eberling raccomanda quelle con una scocca di plastica simile a quella di gomitiere e ginocchiere, per qualsiasi urto violento della mano o del polso.
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata A.C.E.