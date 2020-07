Come eseguire correttamente le trazioni

Come e perché controllare l'esecuzione per risultati eccellenti.

Flor Beckmann, Nike Master Trainer, ti mostra come aggiungere trazioni perfette alla tua routine di allenamento e perché dovresti farlo. Segui tutti i suoi consigli per iniziare a ottenere risultati.



Fare trazioni può sembrare un modo per mettersi in mostra (non è forse la dimostrazione di forza per eccellenza?). In realtà, la fama di questo esercizio è ben meritata: incredibilmente impegnativo ed efficace, è migliore di qualsiasi altro esercizio a corpo libero per allenare la parte superiore del corpo.



La Nike Master Trainer Flor Beckmann ci spiega nel dettaglio i vantaggi delle trazioni e il metodo per arrivare, passo dopo passo, a dominare le trazioni con sicurezza, qualunque sia il livello di partenza.