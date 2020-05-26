Far allenare i bambini a casa

Movimento
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Di Nike Training

Fare coaching ai bambini allenandosi in casa

Mantieni attivi i bambini con i 6 principi di coaching.

Ormai sei un professionista dell'allenamento a casa ma, per aiutarti a mantenere lo slancio, abbiamo collaborato con Made to Play per offrirti i migliori consigli su come allenare i bambini affinché possano condurre una vita più sana e più felice, pur trascorrendo più tempo al chiuso. Leggi i nostri 6 principi di coaching per bambini e unisciti, insieme alla tua famiglia, ai 16 milioni di bambini in tutto il mondo che stanno già facendo attività con Made to Play.

  1. Inizia dalla loro autostima
    Fai in modo che i bambini si sentano sicuri delle proprie capacità facendo osservazioni sulle loro prestazioni e registrando i risultati al termine dell'allenamento. Perché non creare un cartellone da attaccare al frigorifero, con stelle d'oro per premiare gli sforzi?
  2. Incoraggia la loro partecipazione
    Assegna ruoli e responsabilità in modo che tutti si sentano partecipi. Cambia giochi ed esercizi per coinvolgere i bambini e ridurre le attese in panchina.
  3. Festeggia!
    Celebra gli sforzi, la determinazione, la collaborazione e lo spirito di squadra. La perseveranza deve essere ricompensata tanto quanto il risultato. Sostieni la tua squadra con un cinque o una pacca sulla spalla, anche dopo gli errori.
  4. Fai scegliere ai bambini
    Poni delle domande ai bambini e lascia che siano loro a prendere le decisioni e, persino, ad assumere il controllo, per un giorno. Invitali a progettare routine di allenamento, inventare balli o creare sfide di squadra da superare insieme.
  5. Parla in modo chiaro e conciso
    Osserva una proporzione di 80/20 nelle sessioni: dedica il 20% del tempo a spiegare l'allenamento, ma mantieni attivo l'altro 80%. Chiedi ai bambini di dirti come stanno andando con una scala da 1 a 5, così da poter regolare gli allenamenti in base alle loro esigenze.
  6. Stabilisci un legame con i bambini
    Riunitevi dopo gli allenamenti e lascia che i bambini guidino la conversazione. Nessuna lezione, è il momento di parlare.

I nostri coach Made to Play ti aiutano a migliorare le tue abilità e gli esercizi con suggerimenti, trucchi e consigli su ciascuno dei 6 principi.

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Data di pubblicazione originale: 8 maggio 2020