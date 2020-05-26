Fare coaching ai bambini allenandosi in casa

Ormai sei un professionista dell'allenamento a casa ma, per aiutarti a mantenere lo slancio, abbiamo collaborato con Made to Play per offrirti i migliori consigli su come allenare i bambini affinché possano condurre una vita più sana e più felice, pur trascorrendo più tempo al chiuso. Leggi i nostri 6 principi di coaching per bambini e unisciti, insieme alla tua famiglia, ai 16 milioni di bambini in tutto il mondo che stanno già facendo attività con Made to Play.