I migliori articoli e attrezzature da pallavolo da aggiungere alla tua checklist

10 articoli indispensabili per la pallavolo
Guida all'acquisto
I migliori accessori, attrezzature, scarpe e abbigliamento da pallavolo Nike sono ideati per aiutarti a migliorare il tuo livello di gioco.
Se desideri rinnovare la tua attrezzatura o se stai cercando delle idee regalo, la collezione da pallavolo Nike offre scarpe, accessori, articoli e capi d'abbigliamento per aiutare gli atleti a dare il massimo.
(Non hai mai giocato a pallavolo? Scopri qui una guida su tutti i ruoli in campo per iniziare).
L'accessorio più importante per una partita di pallavolo è la palla stessa. Tuttavia, ci sono altri articoli ad alte prestazioni ideati per migliorare il tuo livello di gioco, come ginocchiere protettive e scarpe appositamente studiate per le superfici dure.
Leggi di seguito la checklist degli articoli da pallavolo Nike per dare il meglio partita dopo partita.
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I 10 articoli Nike indispensabili per giocare a pallavolo
1. Ginocchiere
Quando ti tuffi su una superficie dura per raggiungere la palla, è importante avere le ginocchia protette. Le ginocchiere da pallavolo Nike hanno un doppio strato di schiuma ad alta densità per attutire gli impatti e, al contempo, mantengono la pelle asciutta grazie al tessuto traspirante con maglia a trama aperta.
2. Scarpe da pallavolo
In questo sport servono scarpe con un'elevata trazione per sostenere il corpo durante salti, tuffi e rotazioni. Le scarpe Nike progettate per la pallavolo, come Nike Zoom HyperAce 2, sono dotate di una gabbia sul tallone per darti maggiore stabilità e di un battistrada in gomma per un grip reattivo e trazione sotto il piede.
3. Ciabatte
Alla fine di una partita di pallavolo dai ritmi serrati, infila un paio di ciabatte per lasciar respirare i piedi in totale relax. I modelli Nike offrono una morbida ammortizzazione in schiuma reattiva per aiutarti a recuperare dopo le sfide più avvincenti.
4. Shorts da pallavolo
I pantaloncini a compressione, come gli shorts 8 cm Nike Pro, sono un capo che non può mancare nella tua borsa da pallavolo. I migliori shorts da pallavolo Nike offrono una vestibilità avvolgente e traspirante, e sono dotati di un ampio elastico in vita per una sensazione di sostegno intorno al core.
5. Bra sostenitivo
La pallavolo è uno sport veloce e ad alta intensità, quindi serve un reggiseno sportivo con sostegno medio o elevato per ridurre al minimo il movimento del seno.
Per una vestibilità aderente e un sostegno adeguato (oltre ai modelli con o senza coppe imbottite), scopri la collezione di bra Nike Swoosh, oppure i reggiseni sportivi con sostegno elevato Nike Alpha, dotati di ampie spalline regolabili e coppe sagomate.
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6. Maglia a manica corta o canotta
Quando entri nel vivo di una partita, un top traspirante a manica corta ti aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta, così potrai pensare solo a giocare. In alternativa, se preferisci un capo con meno tessuto e senza maniche per servire in totale libertà, scegli una canotta. Nike offre sia maglie ampie che a compressione realizzate in morbidi tessuti traspiranti.
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7. Borsone
Per trasportare l'occorrente per giocare a pallavolo, puoi usare un borsone dotato di tutto lo spazio di cui hai bisogno. Alcuni modelli hanno uno scomparto per le scarpe, così potrai riporle nella borsa e indossare le ciabatte a fine partita.
8. Accessori per i capelli
Gli elastici, le fasce e i fiocchi per capelli Nike ti aiutano a tenere i capelli lontani dal viso nelle partite più impegnative. Inoltre, se indossi una divisa ma desideri esprimere il tuo stile in campo, un accessorio per capelli esclusivo può essere un modo divertente per farti notare. Scegli tra i diversi stili e fantasie di accessori per capelli della collezione da pallavolo Nike.
9. Occhiali da sole
Per chi gioca a beach volley e all'aperto, indossare un paio di occhiali da sole di alta qualità è fondamentale. Non solo i modelli Nike aiutano a schermare il bagliore del sole e a proteggere gli occhi, ma sono anche progettati per rimanere ben saldi sul viso durante il gioco.
10. Palla e pompa per gonfiaggio
Nike offre palloni da pallavolo progettati per partite indoor e outdoor, dotati di 18 pannelli per uno spin ideale. Giocare con una pallone sgonfio non è certo divertente, quindi tieni a portata di mano una pompa per avere una palla sempre pronta per il gioco.
Testo a cura di Emily Shiffer