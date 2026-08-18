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Che tu stia andando in palestra o che stia partendo per un weekend di vacanza, proteggi i tuoi accessori e i tuoi capi di abbigliamento con i borsoni Nike. Sono dotati di diverse tasche, spallacci regolabili e doppi manici per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto offrendoti allo stesso tempo una grande versatilità. Se hai altre cose da trasportare o se vuoi semplicemente avere le mani libere, scopri i borsoni con clip laterale regolabile che trasforma il borsone in una comoda borsa a tracolla per un trasporto semplice e pratico. Trova la borsa giusta per ogni occasione con gli zaini, le borse tote e le sacche con laccetti Nike.

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