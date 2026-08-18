Viaggia con stile con i nostri borsoni
Che tu stia andando in palestra o che stia partendo per un weekend di vacanza, proteggi i tuoi accessori e i tuoi capi di abbigliamento con i borsoni Nike. Sono dotati di diverse tasche, spallacci regolabili e doppi manici per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto offrendoti allo stesso tempo una grande versatilità. Se hai altre cose da trasportare o se vuoi semplicemente avere le mani libere, scopri i borsoni con clip laterale regolabile che trasforma il borsone in una comoda borsa a tracolla per un trasporto semplice e pratico. Trova la borsa giusta per ogni occasione con gli zaini, le borse tote e le sacche con laccetti Nike.
Nike ti offre un'ampia gamma di colori e modelli di borse perfetti per uomo, donna e bambini. Scegli la misura giusta per le tue esigenze, quindi borsoni extra piccoli, piccoli, medi o grandi. Scegli l'opzione più piccola per trasportare articoli indispensabili come scarpe e abbigliamento. Se invece hai bisogno di trasportare più articoli o prodotti più grandi, i borsoni medi o grandi sono la scelta perfetta per te. Sfoggia lo Swoosh Nike oppure mostra la tua passione per la tua squadra del cuore sul modello di borsone più adatto a te.