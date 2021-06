Un infortunio cruciale ha aiutato il golfista professionista Carlos Brown a scoprire la sua forza

Carlos crede che la vita, proprio come il campo da golf, non sia qualcosa che puoi controllare. Una massima che ripete spesso è: "Limitati a controllare ciò che è controllabile". Probabilmente non immaginava che sarebbe diventato un esempio di speranza per qualcuno, ma quando è stato colpito da un evento incontrollabile, ha dovuto adattarsi rapidamente alla nuova realtà. Afferma di esserci riuscito grazie alla sua fede, che l'ha aiutato a non scoraggiarsi e gli ha permesso di guardare subito in prospettiva le nuove circostanze. Oltre a questo, rende merito al suo "sistema di supporto": le persone che ha trovato al suo fianco dopo l'intervento chirurgico. La sua aspirazione, ora, è proprio quella di rappresentare un simile sistema di supporto per altre persone che affrontano la stessa situazione. "Forse, vedendomi, un bambino con un arto amputato potrebbe dire 'Anch'io posso essere un professionista del golf. Anch'io posso giocare a golf'".



Nel video qui sopra, Carlos racconta la sua storia e spiega come ha superato gli ostacoli fisici e mentali per sviluppare una nuova prospettiva sulla vita e sullo sport che ama.