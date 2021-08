Campo da tennis Bunabhainneadar 

Circa 20.000 persone forti e robuste vivono sull'isola di Harris nelle Ebridi Esterne, al largo della costa occidentale della Scozia; un numero nettamente inferiore rispetto alle 50.000 pecore, ancora più forti degli abitanti. Insieme danno vita al prodotto tipico dell'isola famoso in tutto il mondo: l'Harris Tweed, intessuto a mano. Una comunità, è proprio il caso di dire, decisamente compatta.



Chiudi gli occhi e sentirai l'infrangersi delle onde del mare, il belare delle pecore nella brughiera... e il tifo della gente del posto davanti a un match point. Ebbene sì, perché in questa terra antica e desolata si trova il Bunabhainneadar (Boona-ven-adder) Tennis Court, ovvero il campo da tennis più remoto della Gran Bretagna, se non del mondo intero. E in questa comunità isolata in cui il distanziamento sociale è una realtà di tutti i giorni, questo campo da tennis è una vera arteria vitale.



La visione del campo fa fermare il traffico, se così si può chiamare. Una coppia di turisti scende dalla propria auto a noleggio per scattare delle foto. "Che c'è?" ride Mike Briggs, 65 anni, mentre fa un cenno dal campo in erba sintetica. "Non avete mai visto un campo da tennis?"