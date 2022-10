Tutto quello che devi sapere sui termini relativi al punteggio nel golf

Secondo la Professional Golfers’ Association (PGA), il termine "par" viene utilizzato per il punteggio nel golf dal 1911. Par è un numero standard di colpi per una buca, ma tale standard è riservato agli esperti.

La United States Golf Association (USGA) definisce il par come il "punteggio previsto per giocatori esperti". Quindi, se sei principiante e cerchi di ottenere il punteggio di par, la frustrazione è assicurata.

A buche diverse corrispondono punteggi par diversi, in genere a seconda della lunghezza della buca. La USGA raccomanda di considerare le buche fino a 238 metri per gli uomini e 201 metri per le donne come par 3, le buche da 219 a 448 metri per gli uomini o da 183 a 384 metri per le donne come par 4 e le buche da 411 a 649 metri per gli uomini o da 338 a 549 metri per le donne come par 5.

Su percorsi diversi, buche con par 3, 4, e 5 possono essere posizionate in modo diverso. Su un dato percorso, ad esempio, la quarta buca potrebbe essere un par 4. Su un altro percorso, la quarta buca potrebbe essere più corta, quindi corrispondere a un par 3.

Oltre al punteggio par per ogni buca, ogni percorso ha un punteggio par totale, che equivale alla somma di tutti i punteggi par per ciascuna buca. Questo è il significato dei numeri positivi e negativi sulla classifica: un punteggio di "-1" è di un colpo inferiore al (o migliore del) par complessivo. Un punteggio di "+4" è di quattro colpi superiore al (o peggiore del) par. E un punteggio "E" è "even", ovvero pari rispetto al par, cioè equivalente al punteggio par.

I punteggi superiori o inferiori al par hanno nomi diversi.