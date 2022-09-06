Tutto quello che devi sapere sui termini relativi al punteggio nel golf

Tutto quello che c'è da sapere sul punteggio nel golf
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Alcuni coach di golf spiegano in dettaglio come si ottiene un "buon" punteggio nel golf, oltre ai termini chiave e al loro significato.
Per certi versi, il punteggio del golf è semplice: ogni volta che colpisci la palla, effettui un colpo. Il numero totale di colpi necessari per mandare la palla in buca è il tuo punteggio per quella buca.
Ad esempio, se servono cinque colpi per mandare la palla in buca, il punteggio per quella buca è 5. Il numero totale di colpi per l'intero giro è il tuo punteggio totale per quel giro. Se effettui 100 colpi su 18 buche, il tuo punteggio sarà 100. Più il punteggio è basso, meglio è.
Tuttavia, il punteggio nel golf non è solo una semplice addizione.
Cosa significa "par" nel golf?
Quando guardi una classifica di golf, il punteggio potrebbe non sembrare più così chiaro. Accanto al nome di ogni giocatore potresti vedere un numero positivo o negativo. Il suo punteggio potrebbe essere +3, -4, -1 o un altro numero. Potresti anche vedere una "E".
Tutti questi numeri si riferiscono al "par", cioè al numero standard di colpi predeterminato per ogni buca di un percorso, e anche per l'intero giro sul percorso. Ad esempio, la prima buca di un percorso potrebbe essere un par 4, a indicare che, per ottenere il punteggio del par, dovresti mandare la palla in buca con quattro colpi. Se lo facessi con tre colpi, il tuo punteggio sarebbe "uno sotto il par", o -1. Quindi un punteggio negativo è una buona cosa.
Secondo Jon Whithaus, Associate Head Coach di golf femminile alla Duke University, la terminologia del golf può talvolta rendere il gioco frustrante o poco chiaro per i principianti. Continua a leggere per ottenere informazioni da Whithaus e altri coach di golf, che, oltre alla numerazione e ai nomi dei punteggi, spiegano anche come comprendere il punteggio se sei principiante.
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Non solo par: termini del punteggio da conoscere
Secondo la Professional Golfers’ Association (PGA), il termine "par" viene utilizzato per il punteggio nel golf dal 1911. Par è un numero standard di colpi per una buca, ma tale standard è riservato agli esperti.
La United States Golf Association (USGA) definisce il par come il "punteggio previsto per giocatori esperti". Quindi, se sei principiante e cerchi di ottenere il punteggio di par, la frustrazione è assicurata.
A buche diverse corrispondono punteggi par diversi, in genere a seconda della lunghezza della buca. La USGA raccomanda di considerare le buche fino a 238 metri per gli uomini e 201 metri per le donne come par 3, le buche da 219 a 448 metri per gli uomini o da 183 a 384 metri per le donne come par 4 e le buche da 411 a 649 metri per gli uomini o da 338 a 549 metri per le donne come par 5.
Su percorsi diversi, buche con par 3, 4, e 5 possono essere posizionate in modo diverso. Su un dato percorso, ad esempio, la quarta buca potrebbe essere un par 4. Su un altro percorso, la quarta buca potrebbe essere più corta, quindi corrispondere a un par 3.
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Oltre al punteggio par per ogni buca, ogni percorso ha un punteggio par totale, che equivale alla somma di tutti i punteggi par per ciascuna buca. Questo è il significato dei numeri positivi e negativi sulla classifica: un punteggio di "-1" è di un colpo inferiore al (o migliore del) par complessivo. Un punteggio di "+4" è di quattro colpi superiore al (o peggiore del) par. E un punteggio "E" è "even", ovvero pari rispetto al par, cioè equivalente al punteggio par.
I punteggi superiori o inferiori al par hanno nomi diversi.
1.Inferiore al par di un colpo: birdie
Quando si ottiene un 3 in un par 4, un 2 in un par 3 o un 4 in un par 5, cioè un punteggio inferiore di un colpo rispetto al par della buca, si ha un "birdie".
2.Inferiore al par di due colpi: eagle
Questo raro punteggio prende il nome da un uccello più grande e più capace. Con un punteggio di 2 in una buca par 4 o di 3 in un par 5, si ottiene un "eagle". Anche un punteggio di 1 in un par 3 è tecnicamente un eagle, ma in genere viene chiamato "ace" (per ulteriori dettagli, vedi di seguito).
3.Inferiore al par di tre colpi: doppio eagle o albatross
Questo punteggio è estremamente raro. Finora, nel 2022, un punteggio inferiore di tre colpi rispetto al par per una buca è stato ottenuto solo quattro volte. Quando questo accade, si tratta quasi sempre di un punteggio di 2 su un par 5.
"Una cosa che mi irrita è quando gli americani chiamano questo punteggio 'double eagle'", ha detto Jake Amos, Head Coach di golf maschile alla East Tennessee State University. Il termine corretto, ha detto Amos, è "albatross".
4.Superiore al par di un colpo: bogey
Proprio come il gioco del golf, questa parola proviene dalla Scozia. In origine, secondo la PGA, il termine "bogey" veniva usato allo stesso modo di "par". Fu solo intorno alla metà del XX secolo che iniziò a essere usato per indicare "un colpo sopra il par".
Un punteggio superiore di due rispetto al par in un buca è un "doppio bogey". Con un punteggio superiore di tre rispetto al par in un buca si ottiene un "triplo bogey".
5.Qualsiasi punteggio di un colpo in qualsiasi buca: ace
Potresti conoscere questo punteggio come "hole in one" ovvero buca in uno, ma è chiamato anche "ace". Per molti giocatori, aggiudicarsi un ace sarebbe un risultato irripetibile, che si verifica con maggiori probabilità in un par 3.
La sfida, secondo Mike Small, Head Coach di golf maschile alla University of Illinois ed ex giocatore professionista del PGA Tour, è non lasciarsi prendere dal troppo entusiasmo per l'ace, al punto da distrarsi per il resto della partita.
"Ho ottenuto un "hole in one" nel PGA Tour ed è stato incredibilmente emozionante. Alla buca successiva ho ottenuto un "birdie", ma poi un doppio bogey", ha detto. "E ho pensato, accidenti, sono tornato dove ero prima", perché il doppio bogey +2 ha annullato il -2 del suo punteggio dell'ace.
Qual è un "buon" punteggio nel golf?
A seconda del campo, chi gioca a golf a livello professionistico tende a ottenere par o ancora meglio, tantissimi birdie lungo il percorso.
Ma ricorda, il par è il punteggio previsto per i giocatori esperti. Quando sei agli inizi, dicono i coach, dovresti dimenticare il par, e forse dimenticare anche il tuo punteggio totale mentre giochi.
Pensa a "conquistare" ogni buca, non al punteggio totale del giro
"Rispetto ad altri sport, un giro di golf equivale quasi a una stagione", ha detto Whithaus. Questo è il suo consiglio: pensa a un giro di golf come a una stagione calcistica che comprende 18 partite e a ogni buca come una partita a sé. "Affronta l'avversario che hai di fronte nella partita [o buca] e poi passa alla partita successiva".
Whithaus lavora con i giocatori per stabilire cosa sia una "vittoria" per ogni buca in base al loro livello di abilità, quindi li fa provare a ottenere quel punteggio per conquistare ogni singola buca.
"Se sono principiante, forse un doppio bogey o un punteggio migliore è una vittoria, e un triplo bogey o un punteggio peggiore è una sconfitta", ha detto. Pensare alle buche in questo modo significa che non devi preoccuparti del par, ma concentrarti invece su come ottenere il tuo punteggio target.
"Se adotto questo approccio, penso che un 3 o un 4 sia un risultato di tutto rispetto", ha affermato. "Se c'è uno stagno o un torrente, non cerco di superarlo con un solo lungo colpo. Posso effettuare tre o quattro colpi per oltrepassarlo".
Perseguire un punteggio realistico per ogni buca può favorire l'aspetto più importante del golf per i principianti: "mantenere il gioco divertente", ha detto Small.
"Da un punto di vista ricreativo, l'importanza dei punteggi viene ingigantita, perché le persone sono competitive”, ha affermato Small. "Se speri di ottenere un buon punteggio ma anche di divertirti, giocherai meglio piuttosto che se il punteggio fosse l'unica cosa importante".
Come ottenere la tua "vittoria" in ogni buca
Se il tuo punteggio "vincente" è un 6 in un par 4, puoi iniziare a pianificare i sei colpi. Ad esempio, potresti indirizzare la palla verso il fairway, quindi provare a colpirla verso un'altra parte della buca. Ma invece di pensare a colpi esatti e perfetti che ti faranno ottenere quel 6, Amos ha suggerito di semplificare il modo di visualizzare il tuo 'obiettivo.
"Pensa di far arrivare la palla in una determinata area", ha detto. "Se faccio entrare la palla in quest’area fuori dal tee, poi ho la possibilità di colpirla verso la prossima area che devo raggiungere per ottenere il mio punteggio".
Invece di individuare un punto esatto per la palla, ha consigliato di cercare di mandarla con un colpo verso una vasta area generica. Se ti trovi in una buca che curva verso sinistra intorno ad alcuni alberi, il posto peggiore in cui far atterrare la palla con il tuo primo colpo è in mezzo a quegli alberi. Rimanendo fuori dagli alberi, il colpo successivo forse sarà ancora lontano, ma sarebbe sicuramente più difficile se avessi tentato il colpo perfetto finendo nel bosco.
"Il golf è solo questo: cercare di rendere il colpo successivo il più facile possibile", ha detto Small.
Giocatori diversi hanno punti di forza diversi e scegliere colpi che li aiutino a mostrare i loro punti di forza può rendere il colpo successivo più facile. Prova a eseguire colpi sfruttando le tue abilità o a pianificare dei colpi per metterle in mostra, ha consigliato Small. Se devi effettuare un colpo più impegnativo, cerca di usarlo per arrivare a una posizione che ti permetta di sfruttare i tuoi punti di forza.
Testo a cura di Greg Presto