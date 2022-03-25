Migliori articoli da golf Nike per principianti

I guanti da golf evitano la formazione di vesciche e garantiscono l'aderenza necessaria per non far scivolare la mazza. Questo è utile soprattutto se le mani sono sudate o quando giochi in climi caldi e umidi. I guanti da golf Nike sono realizzati in pelle morbida e resistente e progettati per essere traspiranti, grazie agli inserti traforati sul dorso della mano.