Courtside a Castel Volturno

In campo, i bambini fanno stretching in cerchio prima di mettersi in fila per i lay-up. È un momento chiassoso, con gli strilli e le risate interrotti solo dal fischio del coach. Dopo aver completato una serie di esercizi sui passaggi, il dribbling e il gioco di gambe, è il momento di prepararsi per una partita a tutto campo. Ora l'umore cambia e in campo si respira un'aria di competitività. Questi ragazzini danno il massimo, partita dopo partita. Madidi di sudore e per gli spruzzi del mare, giocano partite frenetiche e, quando qualcuno fa una bella giocata, la partita viene temporaneamente sospesa e tutti scorrazzano per il campo festeggiando. I coach, mani sui fianchi, sorridono e ridacchiano sotto i baffi.