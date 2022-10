Chiedi a David Epstein, autore di best-seller e reporter di scienze sportive del "New York Times" cosa pensa del 2020 e ti risponderà che l'imprevedibilità e le difficoltà sono il germe della crescita. Sempre se hai le abilità per farlo. Sviluppa queste capacità grazie a questo episodio di "Trained", in cui Epstein parlerà in videochat con il presentatore Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike e componente del Nike Performance Council, che allena atleti professionisti. Epstein spiega perché un po' di esperienza su più ambiti (sport, materie scolastiche, abilità) porti a risultati migliori rispetto all'estrema specializzazione e come il successo non sia lineare e vari in base all'età. Inoltre, ci illustrerà quali domande porci per trovare maggiore soddisfazione nella nostra vita, dentro e fuori la palestra.