Come prendere le misure della mano per trovare la taglia dei guanti

Come trovare la taglia dei guanti giusta
Guida all'acquisto
Grazie a questa guida, scoprirai come prendere le misure per diversi tipi di guanti, dai modelli per l'uso quotidiano a quelli da golf, calcio e non solo.
I guanti ti accompagnano nella vita di tutti i giorni o mentre fai sport e sono pensati per offrire calore, comfort e vestibilità perfetta. Trovare la taglia giusta è fondamentale, ma per riuscirci, devi innanzitutto conoscere le misure delle tue mani. Qui sotto ti spieghiamo come prenderle per assicurarti di scegliere i guanti giusti per te.
Dalle misure della mano alla taglia dei guanti
Le taglie dei guanti possono variare in base al design e all'uso che intendi farne. I guanti da training Nike, per esempio, sono un po' più piccoli dei modelli da running.
I guanti da running Nike di taglia S da donna sono pensati per mani con una circonferenza che va dai 18 ai 19 cm circa; la M, invece, è ideale per circonferenze tra i 19 e i 20 cm circa; la L, infine, è più adatta a mani con una circonferenza compresa tra i 20 e 21 cm circa.
I guanti da running Nike di taglia S da uomo sono pensati per mani con una circonferenza che va dai 18 ai 20 cm circa; la versione M è adatta a mani con una circonferenza di 20-22 cm circa, mentre la L è ideale per mani con una circonferenza tra i 22 e 23 cm circa.
I guanti da running Nike unisex tendono a vestire un po' più grandi: la S/M è pensata per mani con una circonferenza di 23-24 cm circa, mentre la M/L per mani con una circonferenza compresa tra i 24 e i 25 cm circa.
I guanti devono essere confortevoli, né troppo larghi, per evitare che si sfilino o si arriccino, né troppo stretti, poiché potrebbero fermare la circolazione del sangue. In ogni caso, ci sono alcuni piccoli dettagli da tenere a mente.
I guanti da golf, per esempio, sono pensati per essere ben aderenti, mentre quelli da portiere per lasciare un po' di respiro alle mani. I guanti Nike sono progettati per offrire flessibilità e comfort, grazie a caratteristiche come la tecnologia traspirante Nike Dri-FIT, allo strato isolante foderato in fleece e alle fascette regolabili sui polsini, che ti permettono di personalizzare la vestibilità.
Consiglio: se hai le mani leggermente diverse l'una dall'altra, scegli la taglia dei guanti in base alla mano più grande.
Domande frequenti
Come si prendono le misure per le taglie dei guanti?
In molte tabelle delle taglie, troverai le indicazioni relative alla circonferenza della mano. Per prendere questa misura, avvolgi un metro da sarto in modo aderente intorno al palmo della mano, appena sotto le nocche. Altre volte, troverai indicata la lunghezza del dito medio o di tutta la mano, dalla punta del medio fino al polso.
Quale mano è più adatta a prendere le misure per i guanti?
Sarebbe meglio prendere le misure di entrambe le mani e scegliere la taglia dei guanti in base alla mano più grande.
Testo a cura di Jessica Murri