Il vogatore Arshay Cooper spiega come lo sport aiuta a superare le avversità

Cresciuto nel West Side di Chicago, Arshay Cooper conosce fin troppo bene la violenza di strada, una spirale in cui lui stesso rischiava di cadere. Ma dopo essersi iscritto alla prima squadra di canottaggio scolastica del Paese completamente composta da persone nere, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di guidare la sua crew in uno sport famoso per la scarsa eterogeneità di chi lo pratica. Oggi, Arshay è uno chef di successo, un autore e un attivista che porta il canottaggio in comunità economicamente svantaggiate per dare ai bambini l'opportunità di vivere un futuro migliore. In questo episodio di Trained, Arshay si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per raccontare come il canottaggio abbia fornito alla sua squadra gli strumenti per superare i propri traumi infantili. Attraverso storie dettagliate sulle sue esperienze come atleta e mentore, ci dimostra che non esiste la mancanza di talento, solo la mancanza di opportunità. Spiega anche in che modo tutti noi possiamo migliorare le nostre comunità.