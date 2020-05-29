Fai muovere e allenare i bambini in famiglia

L'allenamento "Missione attivazione" prevede ginocchia alte e gomiti indietro. Chiedi a tutta la famiglia di camminare per casa mentre eseguite gli esercizi, girando intorno ai mobili e cantando la vostra canzone preferita mentre cercate di non scontrarvi. Chi eseguirà meglio gli esercizi continuando a cantare fino alla fine, sarà proclamato vincitore e avrà diritto a decidere il programma della serata per tutta la famiglia!



Pronti... Via!