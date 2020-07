Fai muovere e allenare i bambini in famiglia

Metti in moto tutta la famiglia con questi consigli per rendere divertente ogni allenamento.

Famiglie, unitevi! Ecco un allenamento che permetterà a tutti di tenersi in forma divertendosi. Si tratta di una sessione con velocità diverse per aumentare l'attività cardio e continuare a muoversi. Al termine, tutti saranno felicemente esausti.



Non c'è niente di più importante che mantenere attiva tutta la famiglia. Spesso siamo completamente immersi nello studio o in infinite riunioni di lavoro. Raduna tutti in giardino, in soggiorno o in qualsiasi altro luogo in cui ci si possa allenare e preparali: questa sessione metterà tutti alla prova.