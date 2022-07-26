Qual è la differenza tra uno squat e un deadlift e quale è preferibile?

Gli squat rafforzano gambe, core, glutei e dorso, secondo quanto sostiene Reda Elmardi, dietista e trainer di forza e preparazione fisica. Sempre secondo l'esperto, possono migliorare la postura e l'equilibrio, oltre che aumentare l'elasticità e la massa muscolare. In uno studio, è stato rilevato che fare squat può migliorare la massa muscolare e la composizione corporea, ma anche rafforzare gli estensori del ginocchio per potenziare i salti.

Esecuzione corretta: per uno squat da manuale, dovresti tenere il busto eretto e non proteso in avanti o all'indietro, secondo quanto sostiene Snyder. È come se fossi in procinto di sederti su una sedia, con i piedi alla stessa larghezza delle anche mentre pieghi le ginocchia e scendi lentamente. Dovresti esercitare la stessa pressione su entrambi i piedi.

"In termini di esecuzione corretta, lo squat ideale può variare da persona a persona", afferma Snyder. "Il modo in cui esegui questo movimento può dipendere dalla posizione delle articolazioni, specialmente le anche, e dagli eventuali squilibri muscolari".

Varianti: un aspetto degli squat da considerare è che si possono eseguire in diversi modi. Per esempio, puoi divaricare di più le gambe e ruotare le punte dei piedi verso l'esterno per fare un sumo squat. Oppure, secondo quanto suggerisce Jake Harcoff, dietista, chinesiologo certificato e trainer di forza e preparazione fisica, puoi ravvicinare i piedi e sollevare i talloni per intensificare la tensione sui glutei, facendoli lavorare a dovere.

"Questo tipo di squat è il mio esercizio per i glutei preferito", afferma. "Se sei ai tuoi primi allenamenti o se fai fatica a trovare l'equilibrio, puoi eseguire il movimento su una pressa orizzontale".

Secondo quanto sostiene Aaron Leventhal, dietista e trainer di forza e preparazione fisica, titolare di Fit Studios, un'altra variante molto indicata per i glutei sono gli split squat elevati, chiamati anche split squat bulgari.

"Il deadlift è fantastico, ma eseguirlo con la giusta tecnica potrebbe non essere così immediato; inoltre, non è l'esercizio ideale se vuoi concentrarti esclusivamente sui glutei", aggiunge. "Gli split squat o gli affondi sono posizioni che mi piacciono perché è più facile mantenere il busto eretto. È per questo che sono indicati per le persone con problemi lombari o di mobilità. Inoltre, sono attività unilaterali, per lavorare su un gluteo alla volta, che non permettono al lato dominante di sopperire a quello più debole".