Allenamento da 7 minuti per tutta la famiglia
Movimento
Di Nike Training
Prova questo allenamento per tutta la famiglia per mantenerne alti i livelli di energia.
Vista la quantità di tempo che trascorrono in casa in questo periodo, probabilmente davanti agli schermi, è importante che i bambini abbiano la possibilità di allungare i muscoli, muoversi e giocare. Ecco un allenamento per tutta la famiglia che potrai provare con i tuoi bambini per mantenerne alti i livelli di energia.
Dopo ore di studio o relax davanti allo schermo, i bambini hanno bisogno di muoversi e nessuno meglio di loro sa come divertirsi. Allora coinvolgili nel tuo allenamento e muoviti insieme a loro!
Una pausa dagli schermi
Questo allenamento di 7 minuti consente di rilassare il corpo e risolvere gli squilibri causati da una cattiva postura alla scrivania. Perciò, se i bambini trascorrono più tempo del solito davanti agli schermi, falli muovere e divertire.
Aggiungi un po' di brio sfidandoli a restare in equilibrio più a lungo durante i knee hug. Chi si muove per primo deve fare un altro round! Chi rimane in piedi più a lungo può suggerire un movimento extra da far fare a tutta la famiglia!
Per altri giochi e attività per far muovere i bambini, cerca "Per tutta la famiglia" sull'app NTC.