Allenamento da 7 minuti per tutta la famiglia

Una pausa dagli schermi

Questo allenamento di 7 minuti consente di rilassare il corpo e risolvere gli squilibri causati da una cattiva postura alla scrivania. Perciò, se i bambini trascorrono più tempo del solito davanti agli schermi, falli muovere e divertire.



Aggiungi un po' di brio sfidandoli a restare in equilibrio più a lungo durante i knee hug. Chi si muove per primo deve fare un altro round! Chi rimane in piedi più a lungo può suggerire un movimento extra da far fare a tutta la famiglia!



Per altri giochi e attività per far muovere i bambini, cerca "Per tutta la famiglia" sull'app NTC.