Cosa sono gli allenamenti push-pull? La risposta degli esperti

Una delle prime cose da considerare quando inizi (o cambi) un programma di allenamento di resistenza è trovare una cosa che ti piaccia. A seconda dei tuoi obiettivi e ambizioni, potrebbero esserci dei movimenti più vantaggiosi di altri anche se meno soddisfacenti, tra cui esercizi di preabilitazione o di mobilità.

E quando segui un qualunque programma di allenamento, è fondamentale incorporare i movimenti di spinta e tirata per la parte superiore e inferiore del corpo per migliorare la prestazione sportiva in generale. Questo perché i movimenti contribuiscono al rafforzamento e prevengono le lesioni. Ciò significa che potrai impegnarti in modo efficiente ed efficace per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, qualunque essi siano.

Se non hai sentito parlare di allenamenti push-pull, non preoccuparti. In questo caso, due esperti chiariranno quali sono i concetti chiave che ti aiutano a ottenere prestazioni e funzioni ottimali.