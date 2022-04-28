Bra by Adwoa | A tutto stile con i bra

"Londra è dove mi sento veramente a casa; è la mia comunità e questo look, cool e innovativo allo stesso tempo, mi ricorda la mia città natale. Adoro il bra Swoosh classico: d'altro canto, è un modello iconico per un motivo e non passerà mai di moda. Il design del bra ricorda con nostalgia gli anni Novanta, il decennio della mia gioventù, a cui rendo omaggio tramite questo eccentrico abbinamento tra una giacca verde e una felpa con cappuccio blu elettrico."