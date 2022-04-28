Bra by Adwoa | A tutto stile con i bra

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah: come abbinare i bra
Bra By Adwoa è il nostro nuovo appuntamento con la serie Bra By. Oggi, al timone abbiamo l'iconica fashionista, modella, attrice e attivista Adwoa Aboah. Tramite il suo podcast, Gurls Talk, Adwoa ha sfruttato la sua posizione a sostegno della comunità e dell'amore verso se stessi. In questo episodio di Come abbinare i bra, ci mostra alcuni dei suoi outfit preferiti che includono i nostri modelli più famosi.
Stile casual londinese con il bra Nike Swoosh bianco
"Londra è dove mi sento veramente a casa; è la mia comunità e questo look, cool e innovativo allo stesso tempo, mi ricorda la mia città natale. Adoro il bra Swoosh classico: d'altro canto, è un modello iconico per un motivo e non passerà mai di moda. Il design del bra ricorda con nostalgia gli anni Novanta, il decennio della mia gioventù, a cui rendo omaggio tramite questo eccentrico abbinamento tra una giacca verde e una felpa con cappuccio blu elettrico."
Relax discreto con il bra Nike Air Dri-FIT Indy nero
"Questo è il mio outfit preferito per riposare e rilassarmi. Morbido e comodo, questo look è perfetto per quelle rilassanti sessioni di yoga in cui vuoi solo fare stretching e respirare o sdraiarti sul tappetino senza fare nulla. Questo bra mi offre il sostegno di cui ho bisogno per rilassarmi, riposare e recuperare come si deve senza stringere troppo."
Tocco di colore con il bra Nike Swoosh rosso
"Adoro questo look completamente scuro con un vivace tocco di rosso acceso a contrasto. Il rosso è il colore della forza, dell'energia e della fisicità; con questo outfit, mi sento invincibile. È perfetto per workout ad alto impatto, come una sessione sul ring in cui vuoi sudare, sentirti forte e spingerti al limite."
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