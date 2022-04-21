Bra By Adwoa: i migliori bra

Sono una di quelle persone che amano svegliarsi e mettersi in movimento. Perciò cerco un bra che mi consenta di andare in palestra e passeggiare per Londra senza dovermi cambiare.

Ecco perché adoro il bra Nike Swoosh. È incredibilmente confortevole, morbido e sostenitivo. Dopo averlo indossato per l'allenamento, se non sono troppo sudata, continuo a indossarlo in giro per la città, durante gli incontri con gli amici e tra un'audizione e l'altra.

È un bra a sostegno medio, perfetto quindi per il mio livello di allenamento, ma senza limitarmi troppo nei movimenti.