Adwoa Aboah: sviluppare relazioni
Athletes*
Adwoa Aboah non si ferma mai: continua a migliorare sé stessa e aiuta la sua comunità a fare lo stesso.
Sfilare sulle passerelle, comparire sulle copertine e viaggiare attraverso i fusi orari di tutto il mondo per partecipare a servizi fotografici potrebbe sembrare una vita da sogno. Eppure, essere sempre in viaggio può comportare una sensazione di isolamento. La modella e attivista Adwoa Aboah lavora con la sua comunità di Gurls Talk per rimanere con i piedi per terra, sentirsi ispirata e non perdere mai di vista le cose che contano.
Oggi, Adwoa oltre ad aver fatto conoscere l'organizzazione Gurls Talk a livello mondiale, ha realizzato un altro desiderio: iniziare a recitare. "Avevo tanti dubbi", afferma, "ma ho anche provato gioia e felicità per questo salto nel buio". Di ritorno a Londra, sua città natale, l'abbiamo seguita in alcuni dei suoi posti preferiti della città, mentre riabbraccia la sorella, Kesewa, e le sue amicizie, sia di persona che virtualmente.
Nel corso del video, vediamo come Adwoa trae forza dallo spirito di sorellanza di Gurls Talk. Le ragazze della comunità, a loro volta, trovano ispirazione nell'onestà con cui Adwoa parla delle proprie esperienze di salute mentale. Nonostante Adwoa sia riuscita a costruire una comunità di supporto, quando parla con ragazze e giovani donne si rende conto che ha ancora molta strada da fare, e che l'età non conta. "Ci sono momenti in cui parliamo di relazioni, amicizie e di vari argomenti. È incredibile il modo in cui i loro racconti mi riportino ai tempi della scuola. Mi rendo conto che ho ancora alcune questioni irrisolte e che ci sono argomenti che forse ho troppa paura di affrontare".
Tra i suoi impegni di modella e il lavoro con Gurls Talk, recentemente diventato un ente di beneficenza, Adwoa afferma che lo sport la aiuta a rallentare il ritmo e a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. "Lo sport è sempre stato un momento per me stessa", afferma. Avere una routine di allenamento cardio e di forza la aiuta ad affrontare altre situazioni della sua vita. "Si tratta di un'ora in cui sudo e mi concentro su una cosa sola. È un momento di meditazione per me e mi fa sempre sentire meglio".
In un mondo in cui l'attenzione è tutta rivolta a raggiungere la perfezione, Adwoa ci dimostra che, nonostante il successo, rimane con i piedi per terra ed è sempre presente per la sua comunità. "Le ragazze mi raccontano cosa ho fatto per loro, cosa hanno passato, com'erano prima e cosa hanno imparato. E in quei momenti che capisco che non posso fermarmi", afferma Adwoa. "È un'ulteriore conferma che ciò che sto facendo è necessario".