Nel corso del video, vediamo come Adwoa trae forza dallo spirito di sorellanza di Gurls Talk. Le ragazze della comunità, a loro volta, trovano ispirazione nell'onestà con cui Adwoa parla delle proprie esperienze di salute mentale. Nonostante Adwoa sia riuscita a costruire una comunità di supporto, quando parla con ragazze e giovani donne si rende conto che ha ancora molta strada da fare, e che l'età non conta. "Ci sono momenti in cui parliamo di relazioni, amicizie e di vari argomenti. È incredibile il modo in cui i loro racconti mi riportino ai tempi della scuola. Mi rendo conto che ho ancora alcune questioni irrisolte e che ci sono argomenti che forse ho troppa paura di affrontare".

Tra i suoi impegni di modella e il lavoro con Gurls Talk, recentemente diventato un ente di beneficenza, Adwoa afferma che lo sport la aiuta a rallentare il ritmo e a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. "Lo sport è sempre stato un momento per me stessa", afferma. Avere una routine di allenamento cardio e di forza la aiuta ad affrontare altre situazioni della sua vita. "Si tratta di un'ora in cui sudo e mi concentro su una cosa sola. È un momento di meditazione per me e mi fa sempre sentire meglio".