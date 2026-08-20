CHELSEA FC

CHELSEA FC

  1. Ruházat
    2. /
  2. Alsórészek
    3. /
  3. Rövidnadrágok

Chelsea F.C. Rövidnadrágok

(10)
Felsőrészek és pólókRövidnadrágok
Futball klubcsapatok 
(1)
Chelsea F.C.
Mez típusa 
(0)
Szín 
(0)
Nem 
(0)
Gyerek 
(0)
Vásárlás ár alapján 
(0)
Akció és ajánlatok 
(0)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
54,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
42,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
42,99 €
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Nike Soccer férfi futballrövidnadrág
Chelsea FC Tech Fleece
Nike Soccer férfi futballrövidnadrág
84,99 €
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A hagyomány erejével. A jövőre tervezve.
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
54,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Dri-FIT kötött férfi futballrövidnadrág
47,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT kötött futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Dri-FIT kötött futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
37,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium kapus
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium kapus Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium kapus
Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
42,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
54,99 €
Chelsea FC Strike harmadik
Chelsea FC Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött futballrövidnadrág férfiaknak
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött futballrövidnadrág férfiaknak
30% kedvezmény