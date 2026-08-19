CHELSEA FC

CHELSEA FC

Chelsea Home Kits & Shirts

(14)
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
159,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
119,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT Authentic női focimez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT Authentic női focimez
159,99 €
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A hagyomány erejével. A jövőre tervezve.
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT replika futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
42,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT autentikus futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT autentikus futballmez nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
54,99 €
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai
Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
74,99 €
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai Nike Soccer háromrészes replikaszett babáknak és totyogóknak
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai
Nike Soccer háromrészes replikaszett babáknak és totyogóknak
69,99 €
Chelsea FC Strike hazai
Chelsea FC Strike hazai Nike Dri-FIT térdig érő futballzokni
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike hazai
Nike Dri-FIT térdig érő futballzokni
19,99 €
Chelsea VaporFast hazai
Chelsea VaporFast hazai Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni
Chelsea VaporFast hazai
Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni
22,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
54,99 €