CHELSEA FC

CHELSEA FC

Women's Chelsea Shirts & Kits 2026/27

(15)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT Authentic női focimez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT Authentic női focimez
159,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Heritage hátizsák
Chelsea 25/26
Nike Heritage hátizsák
39,99 €
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A hagyomány erejével. A jövőre tervezve.
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Soccer női póló
Chelsea FC
Nike Soccer női póló
29,99 €
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver
79,99 €
Chelsea FC Strike hazai
Chelsea FC Strike hazai Nike Dri-FIT térdig érő futballzokni
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike hazai
Nike Dri-FIT térdig érő futballzokni
19,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT Total 90 női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 női replika futballmez
99,99 €
Chelsea VaporFast hazai
Chelsea VaporFast hazai Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni
Chelsea VaporFast hazai
Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni
22,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső
54,99 €
Chelsea FC Strike harmadik
Chelsea FC Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött, kerek nyakkivágású női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött, kerek nyakkivágású női futballfelső
69,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballrövidnadrág
54,99 €
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Windrunner
Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát
109,99 €
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Chelsea FC Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti női futballfelső
30% kedvezmény
Chelsea FC Strike harmadik
Chelsea FC Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött női futballfelső
30% kedvezmény