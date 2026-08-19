CHELSEA FC

CHELSEA FC

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  2. Felsőrészek és pólók

Chelsea F.C. Felsőrészek és pólók

(33)
Chelsea F.C. 2026/27 Match idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Match idegenbeli Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Chelsea F.C. 2026/27 Match idegenbeli
Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
159,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A MEGSZELÍDÍTHETETLENEK
A hagyomány erejével. A jövőre tervezve.
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium idegenbeli
Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
74,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
159,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
119,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT Authentic női focimez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT Authentic női focimez
159,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT autentikus futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT autentikus futballmez nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Soccer női póló
Chelsea FC
Nike Soccer női póló
29,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT kötött férfi edzőfelső futballhoz
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Dri-FIT kötött férfi edzőfelső futballhoz
74,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
99,99 €
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026 Stadium hazai
Nike Soccer háromrészes replikaszett kisgyerekeknek
74,99 €
Chelsea F.C. Primary
Chelsea F.C. Primary Nike Dri-FIT férfi futballpóló
Chelsea F.C. Primary
Nike Dri-FIT férfi futballpóló
54,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
54,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT Total 90 replika futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 replika futballmez nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Goalkeeper
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika rövid ujjú futballmez nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT replika rövid ujjú futballmez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik Nike Dri-FIT Total 90 női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 női replika futballmez
99,99 €
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium Goalkeeper
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Chelsea F.C. 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez
99,99 €
Chelsea FC Authentic Goalkeeper
Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike Soccer férfi futballmez
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Authentic Goalkeeper
Nike Soccer férfi futballmez
79,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú női futballfelső
54,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT kötött felső futballedzéshez nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Dri-FIT kötött felső futballedzéshez nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
44,99 €
Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro
Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső gyerekeknek
27,99 €
Chelsea FC Strike harmadik
Chelsea FC Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött, kerek nyakkivágású női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött, kerek nyakkivágású női futballfelső
69,99 €
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Chelsea FC Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti férfi futballfelső
30% kedvezmény
Chelsea FC Academy Pro SE
Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro SE
Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Chelsea FC Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti női futballfelső
30% kedvezmény
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Chelsea FC Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT mérkőzés előtti futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT mérkőzés előtti futballfelső nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Chelsea FC Strike harmadik
Chelsea FC Strike harmadik Nike Dri-FIT Total 90 kötött női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 kötött női futballfelső
30% kedvezmény