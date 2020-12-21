Útmutató kezdő jógázóknak a fordított testhelyzetekhez

Lehet, hogy a kérdésünkre szó szerinti definíciót vártunk válaszul – bármilyen jógapóz, ahol a fejünk lejjebb van a szívünknél –, Branden perspektívája azonban valami még fontosabbat nyújt: a „miértjét” annak, hogy belefoglaljuk a fordított testhelyzeteket a jógagyakorlásunkba.



A Collinsworth által említett pozitívumokon felül a fordított testhelyzetek további erőteljes fizikai és pszichológiai előnyökkel is járnak. A BMC Research Notes által kiadott egyik kísérleti tanulmány eredménye szerint a nyolchetes jógaprogram után, mely során fokozatosan emelték a fordított testhelyzetben töltött időt hét percről húsz percre, a legtöbb résztvevőnél jelentősen megnövekedett szívfrekvencia-variabilitást mértek esténként. Ez azt jelenti, hogy több időt töltöttek paraszimpatikus állapotban, vagyis a szervezet pihenésre és emésztésre koncentráló állapotában, amikor is a pulzus, a vérnyomás és a stresszszint csökken, az izmok ellazulnak, és az energiatartalékok nőnek. Mindez lefordítva azt jelenti, hogy a fordított testhelyzetek frissítő hatással lehetnek az automatikus idegrendszerre.