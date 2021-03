Talán te is tudod, milyen őrült tempót képes Eliud Kipchoge világbajnok maratonfutó tartani egy 42 kilométeres futam alatt: 2 perc 51 másodperc kilométerenként. (Ha mégsem, akkor adj egy percet magadnak, hogy feldolgozd. Vagy hármat.) Az viszont nem biztos, hogy tisztában vagy egy másik, még fontosabb Kipchoge-statisztikával: a majdnem 6 perc/kilométeres tempójával, amit a regeneráló futásai alatt tart. Bizony, ez kábé kétszer lassabb, mint a versenytempója.



Most szánj egy percet arra, hogy átgondold a saját regenerálódási módszereid. Valószínűleg a következő két tábor egyikébe tartozol: A típus vagy, aki nem hajlandó lazítani a gyeplőn, azt vallva, hogy a kisebb erőfeszítés kisebb haladást eredményez (igen, rólad beszélünk), vagy B típus, aki szerint a laza edzés egyenlő azzal, hogy jó hosszan elnyúlik a kanapén. De ahogyan azt Kipchoge példája is mutatja, bizony van arany középút az aktív regenerálódásnál is.



„Nem számít, hogy kezdő vagy haladó sportoló vagy, netán edző, hetente egy vagy két rendes, regenerálódással töltött napot be kellene iktatnod, amikor is legfeljebb a maximális teljesítményed 50–60 százalékát nyújtod” – mondja Sue Falsone klinikai sportfizioterápiás szakember, a Nike Performance Council tagja, aki a regenerálódásra szakosodott (arról, hogy hogyan lehet ezt a teljesítményt felmérni, később beszámolunk). Falsone ezeket „regenerálódási napoknak” nevezi, ugyanis a teljesítményre gyakorolt előnyös hatásuk révén ténylegesen segítenek a test regenerálódásában.