Hogyan tarthatom fenn a motivációm az otthoni edzéshez?

Amint megtaláltad a „miérted”, alakíts ki egy időbeosztást, amely támogatja azt, és mindig tartsd magad ehhez az időbeosztáshoz. Én minden hétvégén csinálok egy tervet az elkövetkező hétre. Számomra az válik be, ha a nagyobb feladatokat kisebbekre bontom, és egészen részletesen leírom. Nemcsak azt írom le, hogy például „edzeni fél órát”, hanem leírok minden egyes gyakorlatot, szettet, ismétlést és pihenőt. Amikor minden egyes lépést így feltérképezek előre, akkor sokkal elkötelezettebben állok hozzá.



Az időbeosztás persze nem helyettesítheti a csapattársaiddal való játékot vagy az edzőidtől való tanulást. Ugyanakkor sok mindent tehetsz annak érdekében, hogy a támogatórendszer egy részét újra felépítsd.



Amikor eljegyeztük egymást a férjemmel, Dariusszal, különböző államok csapatainak voltunk az edzői, de mindig szakítottunk időt videohívásokra, és mindennap SMS-eztünk. Miért mesélek most a férjemről? Azért, mert fontos, hogy most tartsd a kapcsolatot a kosárlabdás családoddal, és ápold ezeket a kötelékeket.

Próbáld ki, hogy megosztod az edzéstervedet egyik csapattársaddal, hogy ő is kipróbálhassa. Vagy akár az edzések egy részét közösen is csinálhatjátok Zoomon keresztül. Utána osszátok meg egymással, hogy milyen időt futottatok, vagy hogy ötből hány dobás ment be egy gyakorlatsor után. A csapatszellem ápolása érdekében csinálhatnátok chatcsoportokat, kitalálhattok egy csapatszlogent, vagy készíthettek közös lejátszási listát, hogy ugyanarra a zenére tudjatok edzeni.