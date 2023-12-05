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Hogyan vonjuk be a lányokat a játékba, és tartsuk fenn a motivációjukat?

Útmutató lányok edzéséhez
Utolsó frissítés: 2023. december 5.
Olvasási idő: 5 perc
Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra

A lányok számára fontos a sport. Szeretnének mozogni, versenyezni, kockáztatni, és azt érezni, hogy részesei valaminek. A lányok sportolásra ösztönzése, a pálya vagy az edzőterem megszerettetése velük (miközben a megfelelő felszerelésekről sem szabad megfeledkezni, például a sportmelltartóról vagy a hajgumiról) és a motivációjuk fenntartása munkaigényes feladat.

Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. Ennek ellenére a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A városi közösségekben élő és színesbőrű lányok esetében ez a szám még nagyobb.

Jó hír viszont, hogy mindannyian tehetünk azért, hogy sportolásra ösztönözzük a lányokat és fenntartsuk motivációjukat. Íme néhány fontos szempont, amelyek pozitív, szoros kötődést alakíthatnak ki a lányokban a sport iránt:

  • Lehetőségeket kell teremtenünk arra, hogy csapatban játszhassanak, versenyezhessenek, barátkozhassanak és kapcsolatot alakíthassanak ki csapattársaikkal és az őket körülvevő felnőttekkel.

  • Példaképekre is szükségük van, például női edzőkre vagy olyan felnőttekre, akik nagyra tartják a női sportolókat. Azok a lányok, akik ezt látják, később is nagyobb eséllyel tartanak ki a sportolás mellett.

  • Végezetül pedig a lányok akkor fognak kitartani a sportolás mellett, ha befogadó és munkájukat elismerő sportkultúrát alakítunk ki számukra. Mindez a saját csapatkultúránknál kezdődik.

A Nike partnerekkel és szakértőkkel együttműködve igyekszik megfordítani a lemorzsolódás trendjét. Felnőttként jó példával és szövetségesként is elöljárhatunk abban, hogy a lányok pozitív élményeket szerezzenek a pályán, vagy bárhol, ahol erőfeszítéseket tesznek fejlődésükért. Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítséget nyújtson a kezdetekhez. És ha további tippekre van szükséged, tekintsd meg ezeket a rövid útmutatókat.

Megadni az esélyt a sikerre

  • Megadni az esélyt a sikerre, Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra, slide 1 of 3
    Inspiráljuk őket a sport szeretetére

    Ösztönözzük női sportolókkal és női csapatokkal a lányokat (és természetesen a fiúkat is). Hagyjuk, hogy a lányok kialakítsák a saját személyes terüket. Ha van öltözőjük, engedjük, hogy úgy dekorálják ki, ahogy szeretnék. Kérjük meg őket, hogy segítsenek a csapatnév kitalálásában, a csapatmolinó elkészítésében, és vonjuk be őket minden olyan tevékenységbe, amely erősíti bennük a csapathoz való tartozás érzését.

  • Megadni az esélyt a sikerre, Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra, slide 2 of 3
    Le az előítéletekkel

    A lányokkal szemben más elvárásokat támasztunk, mint a fiúkkal szemben, és ez néha a fejlődés gátja lehet. Tegyük fel magunknak a kérdést: kapnak annyi dicséretet, mint a fiúk? Nem kezeljük úgy őket, mint a hímestojást? Másként látjuk a viselkedésüket (például főnökösködőnek, amikor egy fiút vezéregyéniségnek látnánk)? Gondoljuk végig, mit teszünk azért, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk. Minden edzés végén tegyük fel a kérdést: vajon mást várunk el bármiben a lányoktól, mint a fiúktól?

  • Megadni az esélyt a sikerre, Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra, slide 3 of 3
    Vonjuk be a családot is

    A lányok kitartása nem csak saját magukon múlik.
    A családtagok hozzáállása is nagy szerepet játszik abban, hogy a lányok kitartsanak a sport mellett. Ösztönözzük őket arra, hogy buzdítsák a csapatot minden edzésen. Tartsunk olyan foglalkozásokat, amelyeken a családtagok is részt vehetnek. Ha a család is magáénak érzi a sportot, nagyobb az esély rá, hogy rendszeresen hordják a gyereket edzésre.

Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra

Ismerd meg részletesebben, hogyan motiválhatod a lányokat a közösségedben.

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    Útmutató lányok edzéséhez

    Teljesítmény helyett koncentráljunk a fejlődésre
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    Útmutató lányok edzéséhez

    Hogyan vonjuk be a lányokat a játékba, és tartsuk fenn a motivációjukat?
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    Útmutató lányok edzéséhez

    Ösztönözzük a versenyzést

Eredeti közzététel: 2023. november 28.

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