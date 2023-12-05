Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra

Hogyan vonjuk be a lányokat a játékba, és tartsuk fenn a motivációjukat?
Útmutató lányok edzéséhez
A lányok számára fontos a sport. Szeretnének mozogni, versenyezni, kockáztatni, és azt érezni, hogy részesei valaminek. A lányok sportolásra ösztönzése, a pálya vagy az edzőterem megszerettetése velük (miközben a megfelelő felszerelésekről sem szabad megfeledkezni, például a sportmelltartóról vagy a hajgumiról) és a motivációjuk fenntartása munkaigényes feladat.
Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. Ennek ellenére a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A városi közösségekben élő és színesbőrű lányok esetében ez a szám még nagyobb.
Jó hír viszont, hogy mindannyian tehetünk azért, hogy sportolásra ösztönözzük a lányokat és fenntartsuk motivációjukat. Íme néhány fontos szempont, amelyek pozitív, szoros kötődést alakíthatnak ki a lányokban a sport iránt:
- Lehetőségeket kell teremtenünk arra, hogy csapatban játszhassanak, versenyezhessenek, barátkozhassanak és kapcsolatot alakíthassanak ki csapattársaikkal és az őket körülvevő felnőttekkel.
- Példaképekre is szükségük van, például női edzőkre vagy olyan felnőttekre, akik nagyra tartják a női sportolókat. Azok a lányok, akik ezt látják, később is nagyobb eséllyel tartanak ki a sportolás mellett.
- Végezetül pedig a lányok akkor fognak kitartani a sportolás mellett, ha befogadó és munkájukat elismerő sportkultúrát alakítunk ki számukra. Mindez a saját csapatkultúránknál kezdődik.
A Nike partnerekkel és szakértőkkel együttműködve igyekszik megfordítani a lemorzsolódás trendjét. Felnőttként jó példával és szövetségesként is elöljárhatunk abban, hogy a lányok pozitív élményeket szerezzenek a pályán, vagy bárhol, ahol erőfeszítéseket tesznek fejlődésükért. Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítséget nyújtson a kezdetekhez. És ha további tippekre van szükséged, tekintsd meg ezeket a rövid útmutatókat.