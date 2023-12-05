Ösztönözzük a lányokat a sportban való kitartásra

A lányok számára fontos a sport. Szeretnének mozogni, versenyezni, kockáztatni, és azt érezni, hogy részesei valaminek. A lányok sportolásra ösztönzése, a pálya vagy az edzőterem megszerettetése velük (miközben a megfelelő felszerelésekről sem szabad megfeledkezni, például a sportmelltartóról vagy a hajgumiról) és a motivációjuk fenntartása munkaigényes feladat.



Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. Ennek ellenére a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A városi közösségekben élő és színesbőrű lányok esetében ez a szám még nagyobb.



Jó hír viszont, hogy mindannyian tehetünk azért, hogy sportolásra ösztönözzük a lányokat és fenntartsuk motivációjukat. Íme néhány fontos szempont, amelyek pozitív, szoros kötődést alakíthatnak ki a lányokban a sport iránt:



Lehetőségeket kell teremtenünk arra, hogy csapatban játszhassanak, versenyezhessenek, barátkozhassanak és kapcsolatot alakíthassanak ki csapattársaikkal és az őket körülvevő felnőttekkel.





kell teremtenünk arra, hogy csapatban játszhassanak, versenyezhessenek, barátkozhassanak és kapcsolatot alakíthassanak ki csapattársaikkal és az őket körülvevő felnőttekkel. Példaképekre is szükségük van, például női edzőkre vagy olyan felnőttekre, akik nagyra tartják a női sportolókat. Azok a lányok, akik ezt látják, később is nagyobb eséllyel tartanak ki a sportolás mellett.





is szükségük van, például női edzőkre vagy olyan felnőttekre, akik nagyra tartják a női sportolókat. Azok a lányok, akik ezt látják, később is nagyobb eséllyel tartanak ki a sportolás mellett. Végezetül pedig a lányok akkor fognak kitartani a sportolás mellett, ha befogadó és munkájukat elismerő sportkultúrát alakítunk ki számukra. Mindez a saját csapatkultúránknál kezdődik.



A Nike partnerekkel és szakértőkkel együttműködve igyekszik megfordítani a lemorzsolódás trendjét. Felnőttként jó példával és szövetségesként is elöljárhatunk abban, hogy a lányok pozitív élményeket szerezzenek a pályán, vagy bárhol, ahol erőfeszítéseket tesznek fejlődésükért. Ezt az útmutatót azért készítettük, hogy segítséget nyújtson a kezdetekhez. És ha további tippekre van szükséged, tekintsd meg ezeket a rövid útmutatókat.