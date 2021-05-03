Abból kiindulva, hogy mit hazudtál, úgy érzem, talán biztosra veszed a saját helyzeted. Lehet, hogy úgy érzed, maga a hazugság nem is volt olyan nagy, de valójában egy nagyobb probléma része. Íme egy másik kérdés, amelyet érdemes feltenned magadnak: „milyen értékek fogják vezérelni az életem?” Más szóval, állíts fel bizonyos határvonalakat, amelyeket nem fogsz átlépni. Például nem hazudsz, nem hagyod ki az edzést, és nem hagyod abba a focit, mert ez nem oldaná meg a problémát. Csak még jobban elszigetelnéd magad.



Én ezeket az értékeket otthon tanultam meg, Pat Summitt, aki az edzőm volt a Tennessee-nél, pedig megerősítette őket. Ő nem tolerálta a hazugságot, és nála semmit sem lehetett megúszni. Meggyőződött róla, hogy tanuljunk belőle. Ez a fajta elszámoltathatóság rendkívül fontos.



Ez akadályozott meg abban, hogy egész este bulizzak, de azért nekem is megvoltak a saját küzdelmeim. Honvágyam volt, hiányzott a családom, és hiányoztak a vasárnapi összejövetelek a nagymamámnál, ahol hatalmas, lélekmelegítő lakomákat csaptunk, kártyáztunk, és sokat nevettünk. A magány, amit ennek hiányában éreztem, a felszínre hozta az apámmal kapcsolatos befejezetlen ügyeimet.