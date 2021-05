Válasz:

Kedves ALIBI, az a helyzet, hogy elsőévesként én is kínlódtam a motivációval.



Nagy, szoros családból származom, és úgy kezdtem a főiskolát, hogy én lehetek az első a családban, aki lediplomázik. A nagymamám a szegregációs törvények miatt kénytelen volt nyolc általános után abbahagyni az iskolát. Anyukám több munkát is vállalt a főiskola mellett, hogy eltartsa magát, aztán terhes lett, és abba kellett hagynia. Úgyhogy a családban minden szem rám szegeződött. Nagy volt a nyomás.



Ugyanakkor szeretetet, támogatást és stabil értékrendszert is kaptam a családomtól. Bár éreztették a nyomást, közben azt is tudtam, hogy számíthatok rájuk.



ALIBI, neked is van mire támaszkodnod. Mivel a középiskolában alkapitány voltál, nem ismeretlen számodra a kemény munka és a bátorság. Azt is tudod, hogy amikor belépsz egy csapatba, elfogadod a csapat kódexét, és a Te felelősséged ezt komolyan venni. Éppen ezért ideje feltenned magadnak pár kemény kérdést, mint hogy „milyen ember is vagyok én?”, és „mi az, ami nem lehet alku tárgya?”