Hogyan hat a bélrendszer egészsége az általános egészségünkre?

„Háromszor annyi mikrobiális sejtünk van az emberi testben és annak felszínén, mint emberi sejtünk” – mondja Jocelyn Harrison regisztrált dietetikus, a Los Angeles-i Pacific Nutrition Partners társalapítója. (A mikrobiális sejtek közé tartoznak a vírusok, a baktériumok és a gombák, míg az emberi sejtek közé tartoznak többek között a fehérvérsejtek, a vérlemezkék, a bőrsejtek, az ivarsejtek és a zsírsejtek.) A sejtek többsége a vastagbélben van, és szerves része az immunrendszerednek, az anyagcserédnek, az agyműködésednek és a szervezeted sok más részének.



Ezek a mikrobák lehetnek mind jótékonyak, mind károsak, de egy egészséges bélben a jótékony fajtájuk van többségben. Ha kiváló minőségű étrendet követsz, amely teljes kiőrlésű ételekben és rostban gazdag, továbbá vigyázol magadra, akkor megteremted az alapját egy jól működő emésztőrendszernek és az egészségednek – mondja Harrison.



Amikor azonban a rossz mikrobák megvetik a lábukat, különböző szív- és érrendszeri problémák, súlyproblémák, depresszió és szorongás, fáradtság és gyulladás jelentkezhetnek. Stresszt is okozhat, amely fejfájással, bőrproblémákkal és alvászavarokkal jár. (Ha bármelyik tünetet látszólag ok nélkül tapasztalod magadon, keress fel egy gasztroenterológust.) Ezek a problémák pusztíthatják a mikrobiális sejteket, amelyeknek együttes neve mikrobiom. De fordítva is működik. „Ha tudatosan megpróbálod gyógyítani a bélrendszered, akkor meggyógyíthatod a szervezeted többi részét is, és fordítva” – mondja Harrison.



Még a kutatók sem jöttek rá teljes mértékben, hogyan is működik ez az egész. A legtöbb bélvizsgálatot állatokon végezték, mivel a bélbaktériumok az agyra gyakorolt hatásának kiderítése közvetlen vizsgálatot igényel mindkét szerven, amely az élő embereken nem lehetséges – mondja Monika Fleshner, PhD, a Boulderben lévő Coloradói Egyetem Idegtudományi Központjának és integratív fiziológia tanszékének professzora, aki széles körben vezetett saját tanulmányokat. De minél több kutató ismeri meg a bélrendszer erejét, annál inkább belemerülnek a bennük rejlő lehetőségek kihasználásába. Jelenleg a következőket javasolják: