Mit érdemes enni a jobb alvás érdekében?

Gondolhatsz úgy az ételre, mint az üzemanyagra, amely energiát ad, ám ugyanakkor el is lazíthat – jó értelemben. „Étrendünk szorosan összekapcsolódik a pihenésünk minőségével” – mondja dr. Marie-Pierre St-Onge, a New York-i Columbia Egyetem Sleep Center of Excellence központjának igazgatója és egyetemi docens a táplálkozási orvostudomány területén, aki két évtizedig tanulmányozta, hogy az étrend hogyan befolyásolja az alvást.



St-Onge kutatásai szerint azok az emberek, akik rendszeresen több rostban gazdag ételt, például gyümölcsöt, zöldséget és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak, nagyobb valószínűséggel alszanak hosszabb ideig, mélyebben és jobban. Ennek az lehet az oka, hogy sok rostban gazdag élelmiszerben vannak prebiotikumok, azaz olyan vegyületek, amelyek táplálják a bélben a jó baktériumokat, és ez segítheti az alváshormonok szabályozását.



Ezzel szemben a magas glikémiás indexű ételek – például a fehér kenyér és rizs, a sütemények és a szénsavas üdítőitalok – jellemzően finomított szénhidrátot és hozzáadott cukrokat tartalmaznak, így növelik az álmatlanság kockázatát, állítja egy, az „American Journal of Clinical Nutrition” folyóiratban megjelent új tanulmány. A magas cukortartalmú ételek révén az egekbe szökik a vércukorszint, aztán pedig visszaesik, ami elősegíti az alvást károsító stresszhormonok – például a kortizol és az adrenalin – keringését – mondja dr. James Gangwisch, a Columbia Egyetem docense és a tanulmány vezető szerzője.