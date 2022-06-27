Bra By Michaela: Sportmelltartós szettek

Bra By Michaela

A Bra By Michaela a kortárs balettikon, Michaela DePrince legújabb hódítását képviseli. A táncos saját csavart visz a táncba és a „Változni szabad” című számba – tisztelegve az előtt, hogy miként fejlődünk egyéniségként, és hogyan válunk önmagunk erősebb énjévé.

A Sportmelltartóban stílusosan keretében New Yorkban beszélgetünk Michaelával, ahol megmutatja nekünk, hogyan viseljük éjjel-nappal a Nike Alate sportmelltartókat anélkül, hogy bármilyen edzésbe kezdenénk. Nézd meg különféle stílusait az alábbiakban.