Bra By Michaela: Sportmelltartós szettek

Bra By Michaela
Michaela DePrince: Sportmelltartóban stílusosan
A Bra By Michaela a kortárs balettikon, Michaela DePrince legújabb hódítását képviseli. A táncos saját csavart visz a táncba és a „Változni szabad” című számba – tisztelegve az előtt, hogy miként fejlődünk egyéniségként, és hogyan válunk önmagunk erősebb énjévé.
A Sportmelltartóban stílusosan keretében New Yorkban beszélgetünk Michaelával, ahol megmutatja nekünk, hogyan viseljük éjjel-nappal a Nike Alate sportmelltartókat anélkül, hogy bármilyen edzésbe kezdenénk. Nézd meg különféle stílusait az alábbiakban.
1. Nike Alate melltartó fehér színben, fekete flitterrel és pólóval
„Ismeritek a dörgést – nappal indultok randira, és körülbelül a fél ruhatáratokat felpróbáljátok, mielőtt megtaláljátok a szettet, amire elégedetten csettintve mondjátok, hogy »na, ez az igazi«”. Na, ezzel a szettel kapcsolatban én is így érzek. Imádom ezt a könnyed megjelenést. Tetszik, ahogy a tánc könnyednek tűnik, mégis minden lépés be van gyakorolva. A fehér Nike Alate melltartó szuper kontrasztot alkot a bőrömmel, a fekete flitteres miniszoknyával és felsővel. Imádom, hogy a sokoldalúság érdekében a melltartót rövidített szabású felsőként is hordhatom, valamint begombolhatom a pólót, hogy csak a melltartó sziluettje látszódjon alatta.
2. Fekete Nike Alate melltartó fehér farmernadrággal és ballonkabáttal
„Gyakran láthatsz az utcán táncolni, ahogy séta közben folyamatosan a karjaim mozgását gyakorlom. Ezért imádom a Nike Alate melltartót: nagyobb mozgásszabadásgot biztosít számomra a többi sportmelltartónál. A megjelenése is menő. Tetszett a klasszikus és a modern megjelenés ötvözete feketében (a melltartó) és fehérben (a farmernadrág és a ballonkabát). Bármit tökéletesnek érzek, ami kényelmes érzést nyújt, és az önbizalmamat is növeli. Ha nem vagyok rendkívül biztos magamban, akkor imádom, hogy felvehetek valami olyasmit, ami azt érezteti velem, hogy »menni fog ez, jobb napod lesz ebben a szettben«. Az ilyesmi erőt ad. Érzem, hogy ha egy értekezleten hordanám, tuti nagy sikerem lenne.”
3. Fekete Nike Alate bőrnadrággal és piros pólóval
„Miután összeállítottam ezt a szettet, voltaképpen el is felejtettem, hogy a Nike Alate melltartót egy edzéshez is viselhetném. Totálisan hozta a szexi rövid szabású felsők és bőrnadrágok hangulatát, amit egyszerűen imádtam. Jól éreztem magam, miközben hordtam. Imádtam a kényelmességét. A póló és a platformok piros színe pedig igazán mókássá tette. Egy menő klubban is viselném ezt a felsőt a barátaim társaságában. Tudjátok, valami nem túl sejtelmes, konyhán át megközelíthető helyen, ahol a klub hátsó ajtója mögül szuper zenék szűrődnek ki, és ahol alig várod, hogy táncolni kezdhess.”
Bármilyen színt és méretet keress, az alábbiakban válogathatsz a Nike Alate sportmelltartók közül.