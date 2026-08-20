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Női Keresztedzés Cipők

(14)
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Férfi edzőcipő
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Nike Metcon 10 AMP
Férfi edzőcipő
149,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Női edzőcipő
+4
Nike Metcon 10
Női edzőcipő
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Női edzőcipő
+10
Legnépszerűbb termék
Nike Free Metcon 7
Női edzőcipő
129,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Női edzőcipő
+3
Újrahasznosított anyagok
Nike Bella 7
Női edzőcipő
89,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Női edzőcipő
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Flex Train
Női edzőcipő
79,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Női edzőcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike MC Trainer 3
Női edzőcipő
79,99 €
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Női edzőcipő
Nike MC Trainer 4
Női edzőcipő
79,99 €
Nike Free Metcon 7 AMP
Nike Free Metcon 7 AMP Férfi edzőcipő
Nike Free Metcon 7 AMP
Férfi edzőcipő
139,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Egyedi női edzőcipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Metcon 10 By You
Egyedi női edzőcipő
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Egyedi női országúti futócipő
Testreszabás
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Testreszabás
Nike Free RN By You
Egyedi női országúti futócipő
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Egyedi női edzőcipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Free Metcon 7 By You
Egyedi női edzőcipő
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Egyedi cipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Egyedi cipő
159,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Női edzőcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Free 2025
Női edzőcipő
30% kedvezmény
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Női edzőcipő
Nike In-Season TR 14
Női edzőcipő
30% kedvezmény

Női keresztedző cipők

Told ki az edzések határait a Nike női keresztedző cipővel. Fedezd fel a Nike Metcon 3 cipőt, amely a Nike legújabb technológiájával felvértezve tökéletes kiegészítője edzésprogramodnak. A megújult, süllyesztett középtalp segíti a lábfej hajlékonyságát a kardioedzések alatt, míg az elülső rész ragadós gumija erőteljes tapadást nyújt az intenzív súlyemelésekhez. Fedezd fel a teljes női keresztedző kollekciót, és találd meg mindazokat a ruhákat és kellékeket, amelyek segítenek uralni a kihívást jelentő edzéseket is. A Nike keresztedző cipők férfi változatban is kaphatók.