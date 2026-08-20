Női keresztedző cipők
Told ki az edzések határait a Nike női keresztedző cipővel. Fedezd fel a Nike Metcon 3 cipőt, amely a Nike legújabb technológiájával felvértezve tökéletes kiegészítője edzésprogramodnak. A megújult, süllyesztett középtalp segíti a lábfej hajlékonyságát a kardioedzések alatt, míg az elülső rész ragadós gumija erőteljes tapadást nyújt az intenzív súlyemelésekhez. Fedezd fel a teljes női keresztedző kollekciót, és találd meg mindazokat a ruhákat és kellékeket, amelyek segítenek uralni a kihívást jelentő edzéseket is. A Nike keresztedző cipők férfi változatban is kaphatók.