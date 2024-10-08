A legjobb melltartók lányoknak a Niketól
Vásárlási útmutató
Ezek a többféle fazonban kapható, fiataloknak készült sportmelltartók kényelmesek és remekül takarnak.
Amikor eljön az ideje annak, hogy egy lány először viseljen melltartót vagy sportmelltartót, fontos, hogy megtalálja a megfelelőt. A fiatal sportolók számára pedig különösen fontos, hogy jól illeszkedő melltartót válasszanak, hogy magabiztosak és motiváltak legyenek mozgás közben, és komfortosan érezzék magukat. Ezek a többféle fazonban kapható, fiataloknak készült sportmelltartók kényelmesek és remekül takarnak, így akár sportolás közben, akár mindennapos viseletként is megállják a helyüket.
A Nike kínálatában többféle színű, mintájú és fazonú gyerekmelltartó található. Mindegy, hogy sportoláshoz vagy mindennapos iskolai viselethez keres kamasz gyermeked melltartót, a Nikenál minden alkalomra van egy tökéletes választás.
(Kapcsolódó tartalom: Ajándékötletek gyerekeknek a Nike kínálatából)
A Nike fiataloknak szánt melltartói 6-os mérettől 20 pluszos méretig érhetők el, és jellemzően 7 és 15 év közötti gyerekek számára készülnek. Ha azonban a lányoknak készült melltartók mégsem nyújtanak megfelelő alátámasztást, egy női melltartó jobb választásnak bizonyulhat.
Tekintsd meg ezt az útmutatót, és találd meg a legjobb Nike melltartókat fiatal sportolóknak.
A legjobb Nike melltartók lányoknak
Sportoláshoz, edzéshez és más, nagyobb intenzitású mozgásformákhoz
Azoknak a fiataloknak, akik sportolnak, vagy nagyobb intenzitású, mozgással járó tevékenységeket végeznek, egy nagyobb alátámasztást adó melltartó pont megfelelő, stabil tartást adhat és enyhén kompressziós hatású lehet mozgás közben.
A Nike Swoosh melltartón például vastagabb racerback pántok és szélesebb mellpánt található, amelyek nagyobb alátámasztást nyújtanak. A Nike Dri-FIT technologiának köszönhetően a Nike Swoosh melltartó anyagának felületén eloszlik a nedvesség, ami hűsíti és szárazon tartja a fiatal sportolókat izzadás közben. Ez a melltartó (amely női méretezésben is kapható) számos különféle színben és mintával készül, és kifordítható változatban is megvásárolható.
(Kapcsolódó tartalom: A legjobb Nike futócipők gyerekeknek)
Laza, hétköznapi viseletnek
Ha gyermekednek játékhoz vagy mindennapi viseletként van szüksége melltartóra, érdemes olyan fazont választania, amely könnyű és alig érezhető.
Ilyen fazon például a Nike One melltartó, amely rugalmas anyagú és magas mellrészű darab, valamint a Nike Indy melltartó is, amely sokféle fazonban és kialakítással kapható.
Az Indy melltartó – felnőtt- és gyerekméretekben egyaránt – puha, varrásmentes fazonú, és vékonyabb vállpántjainak köszönhetően egyáltalán nem akadályoz a mozgásban. Ezek a melltartók izzadságelvezető Nike Dri-FIT technológiával is rendelkeznek.
(Kapcsolódó tartalom: A legjobb Nike gyerekhátizsákok iskolakezdéshez)
Mérési útmutató lányoknak készült melltartókhoz
1. Mérd le a mell alatti részt!
Egy puha mérőszalagot vízszintesen húzz a bordakosarad köré, pont a mellkasod alá (mell alatti résznek is nevezik). A mérőszalagnak feszesnek kell lennie.
2. Nincs mérőszalagod?
Fogj egy zsinórt (vagy akár egy cipőfűzőt), egy tollat és egy vonalzót. A zsinórt húzd a bordakosarad köré vízszintesen, a mell alatt – úgy, mintha mérőszalagot használnál –, és a tollal jelöld meg, hogy meddig ér el a zsinór vége. Ezután fektesd a zsinórt egy lapos felületre, és a vonalzóval állapítsd meg a mell alatti körméreted.
3. Keresd ki a melltartóméreted...
Az 1. vagy a 2. lépésben kapott mell alatti körméret alapján keresd ki a melltartóméreted a mérettáblázatból. Ha a szám két méret közé esik a táblázatban, inkább a nagyobb méretet válaszd – egy kicsit nagyobb melltartó mindig kényelmesebb, mint egy olyan, amely túl szűk. *A bővített méretű (+) sportmelltartóknál csak a körméret különbözik, a hossz vagy a fazon nem.
Három tipp a megfelelő fazon megtalálásához
1. Kezdd a pántokkal
Két ujjadnak be kell férnie a pánt és a tested közé. Ha a pánt túl laza, akkor próbálj ki egy másik fazont. Ha úgy érzed vagy látod, hogy belevág a válladba, akkor válassz eggyel nagyobb méretet.
2. Ellenőrizd a mell alatti körméretet
Ügyelj rá, hogy a mell alatti pánt ne legyen túl szoros — két ujjadnak itt is kényelmesen be kell férnie a pánt és a tested közé. A kezedet felemelve azt is ellenőrizd, hogy a pánt nem csúszik-e fel — egyenletesen kell feküdnie a bordáidon.
3. Ugrás elmozdulás nélkül
Gyerünk, ugorj egyet! Ugrás közben a melleid csak minimálisan mozoghatnak, hogy úgy érezd, a melltartó tartást és fedést nyújt a mellkasodnak. Ha túlságosan mozognak ahhoz, hogy kényelmesen érezd magad, vagy kibuggyannak a hónaljadnál vagy a nyak vonalánál, próbálj fel egy női méretezésű melltartót.
Szöveg: Julia Sullivan