Amikor eljön az ideje annak, hogy egy lány először viseljen melltartót vagy sportmelltartót, fontos, hogy megtalálja a megfelelőt. A fiatal sportolók számára pedig különösen fontos, hogy jól illeszkedő melltartót válasszanak, hogy magabiztosak és motiváltak legyenek mozgás közben, és komfortosan érezzék magukat. Ezek a többféle fazonban kapható, fiataloknak készült sportmelltartók kényelmesek és remekül takarnak, így akár sportolás közben, akár mindennapos viseletként is megállják a helyüket.

A Nike kínálatában többféle színű, mintájú és fazonú gyerekmelltartó található. Mindegy, hogy sportoláshoz vagy mindennapos iskolai viselethez keres kamasz gyermeked melltartót, a Nikenál minden alkalomra van egy tökéletes választás.

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A Nike fiataloknak szánt melltartói 6-os mérettől 20 pluszos méretig érhetők el, és jellemzően 7 és 15 év közötti gyerekek számára készülnek. Ha azonban a lányoknak készült melltartók mégsem nyújtanak megfelelő alátámasztást, egy női melltartó jobb választásnak bizonyulhat.

Tekintsd meg ezt az útmutatót, és találd meg a legjobb Nike melltartókat fiatal sportolóknak.