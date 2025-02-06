6 kényelmes öltözködési tipp athlete-eknek, a Niketól

Emeld új szintre a megjelenésed, variáld bátran a színeket és a fazonokat! A Nike 24.7 kollekció sokoldalú, semleges színei – a barnától a charcoal árnyalatig – megadják az alaptónust kifinomult megjelenésednek. Kezdd az ImpossiblySoft anyagú, rövid cipzáras felsővel, és gazdag, semleges árnyalatát párosítsd a PerfectStretch Chino nadrággal, így kiegyensúlyozottan tónusos lesz a megjelenésed. Kísérletezz az arányokkal, így tedd még érdekesebbé szettedet. Viselj például karcsúsított szabású felsőt bő szárú nadrággal vagy túlméretezett felsőt testhezálló szabadidőnadrággal.

Tedd teljessé megjelenésed egy magasszárú sneakerrel, zoknival és egy keresztpántos táskával. Tedd fel az i-re a pontot egy strukturált kabáttal vagy mellénnyel.