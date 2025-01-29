Mit viselj a reptérre: a legkényelmesebb alapdarabok utazáshoz, a Niketól 

A repülőtéren viselt öltözéked kiválasztása nagyon fontos lépése az utazási előkészületeknek. Ilyenkor érdemes a kényelmet és a funkcionalitást előtérbe helyezni. Az utazáshoz legideálisabb öltözetek légáteresztő anyagokból készült, elegáns rétegek sokoldalúan párosítható mintákkal. A Nike legújabb innovatív megoldásai ezt a koncepciót testesítik meg olyan, sportolók számára tervezett darabokkal, amelyek a repülők hideg utasterétől a meleg úti célokig bárhol bátran viselhetők.

A Nike 24.7 kollekció sokoldalú darabjai, például a PerfectStretch bő szárú nadrág vagy az ImpossiblySoft termékvonal összeillő szettjei megkönnyítik a csomagolást, és feldobják az utazáshoz választott öltözékedet. Ezek a gondos tervezéssel készült alapdarabok igazodnak az útitervedhez, így könnyedén átlibbenhetsz a biztonsági ellenőrzésen, és a repülőgépből kiszállva átadhatod magad az úti célod felfedezésének.