Mit viselj a reptérre: a legkényelmesebb alapdarabok utazáshoz, a Niketól 

Mit viselj a repülőtéren: a legkényelmesebb alapdarabok utazáshoz a Niketól
Stílustippek
Legyen szó kényelmes nadrágokról, sokoldalú felsőkről vagy ikonikus sneakerekről, a Nike legnépszerűbb tippjeivel felfrissítheted utazáshoz viselt ruhatáradat.
A repülőtéren viselt öltözéked kiválasztása nagyon fontos lépése az utazási előkészületeknek. Ilyenkor érdemes a kényelmet és a funkcionalitást előtérbe helyezni. Az utazáshoz legideálisabb öltözetek légáteresztő anyagokból készült, elegáns rétegek sokoldalúan párosítható mintákkal. A Nike legújabb innovatív megoldásai ezt a koncepciót testesítik meg olyan, sportolók számára tervezett darabokkal, amelyek a repülők hideg utasterétől a meleg úti célokig bárhol bátran viselhetők.
A Nike 24.7 kollekció sokoldalú darabjai, például a PerfectStretch bő szárú nadrág vagy az ImpossiblySoft termékvonal összeillő szettjei megkönnyítik a csomagolást, és feldobják az utazáshoz választott öltözékedet. Ezek a gondos tervezéssel készült alapdarabok igazodnak az útitervedhez, így könnyedén átlibbenhetsz a biztonsági ellenőrzésen, és a repülőgépből kiszállva átadhatod magad az úti célod felfedezésének.
Hét alapdarab, amelyek nem maradhatnak el,
amikor utazol
Viselj kényelmes nadrágot!
A hosszú repülőutak fizikailag kimerítőek lehetnek. Ezért fontos, hogy puha, kényelmes és kifinomult sziluettel készült nadrágokat viselj, például olyan tréning- és melegítőnadrágokat, mint az ImpossiblySoft tréningnadrág vagy a PerfectStretch Chino nadrág a 24.7 kollekció darabjai közül. Belföldi és tengerentúli utazáshoz egyaránt tökéletesek. Párosítsd őket testhezálló trikóval vagy pólóval, és viseld túlméretezett kabáttal a kiegyensúlyozott megjelenésért.
Viselj kapucnis pulóvert vagy pulóvert!
A kapucnis és kapucni nélküli pulóverek ideálisak a hideg repülőgép-utasterekben vagy a kora reggeli járatokon (párnaként is használhatod őket, ha már kellőképpen felmelegedtél). Ha kivételes simaságra vágysz, válaszd az ImpossiblySoft kerek nyakkivágású pulóvert. Párosítsd ezt a kényelmes réteget tréningnadrággal vagy leggingsszel, és viselj hozzá pilótakabátot a letisztultabb megjelenésért. Ha több réteget viselsz a repülőn, azzal végső soron csökkentheted a leadott poggyász súlyát, így ergonomikusabban csomagolhatsz.
Leggingsek hosszú távra
Sok utazó kedvence a teljes hosszúságú leggings, amely nem maradhat el, amikor megtervezed, mit viselj a nyaralás során, vagy mivel dobd fel reptéri ruházatodat. Egyszerű és elegáns darab: tökéletes az olyan napokra, amikor a kényelmen van a hangsúly. Több leggingsen funkcionális részletek is találhatók, például zsebek a telefonodnak és az okmányaidnak. Egészítsd ki leggingsedet egy laza felsővel és egy túlméretezett pulóverrel vagy az ImpossiblySoft rövid cipzáras felsővel, hogy ellensúlyozd testhezálló sziluettjét.
Tartás és stílus
Az enyhe tartást adó melltartó alapdarab minden nő ruhatárában, aki kényelemre és tartásra vágyik. Párosítsd félig áttetsző felsővel a diszkrét eleganciáért, vagy rétegezd a PerfectStretch pólóval, amely egyedi és egyben utazásbarát megoldás.
Egyszerű felsők
Az egyszerű pólók a kényelemről szólnak, ami fontos szempont utazásnál, de az sem árt, ha a stílust is előtérbe helyezed. A szokásos V nyakú és kerek nyakkivágású felsőkön kívül gondolkodj túlméretezett, rögbimez ihlette sziluettekben is vagy a Nike 24.7 kollekció egy darabjában, például a PerfectStretch gombos férfifelsőben vagy a PerfectStretch szőtt női pólóban. Párosítsd kedvencedet lezser szabású tréningnadrággal vagy cargonadrággal és egy klasszikus baseballsapkával vagy beanie-vel, hogy megjelenésed egyszerre legyen sportos és kifinomult.
Új, kényelmes cipők
Egy pár jól bevált sneaker minden reptéri öltözetet teljessé tesz. Próbáld ki a Nike Air Force 1 modelljeit, amelyek nemcsak kényelmesek és ikonikus megjelenésűek, de sportos jelleget is kölcsönöznek az utazás során viselt szettednek. Vagy válassz egy pár Nike Vomerót vagy Motivát, ha szeretnéd kihasználni a Nike kiemelkedő, futó- vagy gyaloglócipőkhöz kifejlesztett innovációit. Párosítsd a kiválasztott cipőt egy bokáig érő nadrággal vagy leggingsszel.
Kiegészítők, amelyek még stílusosabbá teszik utazószettedet
A kiegészítők a reptéri ruházatok ismeretlen hősei. Egy elegáns hátizsákban vagy egy rekeszes válltáskában elérhető közelségben tarthatod a legfontosabb holmidat. Párosítsd túlméretezett napszemüveggel, magas szárú zoknival és egy kényelmes sállal, hogy stílusosabbá és kényelmesebbé tedd megjelenésed. A Nike keresztpántos táskái és sapkái praktikus és stílusos kiegészítők, amelyek különösebb erőfeszítés nélkül teremtik meg az összhangot a megjelenésedben.
Szöveg: Laura Lajiness Kaupke
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