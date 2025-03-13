Mérési útmutató a Nike sportmelltartódhoz

Mérési útmutató a Nike sportmelltartód meghatározásához
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A Nike egyik sportmelltartókat tervező szakértője elmondja, hogyan érdemes levenni a sportmelltartó-méretet és kiválasztani a legjobb illeszkedésű fazont.
Sok sportoló számára a sportmelltartó minden edzőruházat elengedhetetlen része. Ennek oka, hogy a sportmelltartó az egyik legtechnikásabb ruhadarab a sportolók ruhatárában, magyarázza Tara Sweeney, a Nike egyik sportmelltartó-tervezője.
Az ideális fazon azonban nem csak a méreteken múlik. „A megfelelő sportmelltartó kiválasztásakor meg kell találni az egyensúlyt a mell méretének és feszességének, valamint a tervezett mozgásformáknak megfelelő kényelem és tartás között” – mondja Tara Sweeney.
A megfelelő illeszkedés megtalálásával kapcsolatban Sweeney elárulta, hogyan kell kiszámítani a melltartóméreted.
Mérési útmutató a Nike sportmelltartó-méreted meghatározásához
Tara Sweeney szerint ahhoz, hogy megfelelő méretet vegyél magadról a Nike sportmelltartókhoz, célszerű egy bélés nélküli, fehérnemű típusú melltartót viselni, amely kissé eltartja egymástól a két mellet.
Találd meg a melltartóméretedet
Találd meg a melltartóméretedet ezzel a két lépésből álló kérdőívvel. Mielőtt elkezdenéd, viselj egy bélés nélküli melltartót, amely kiemeli a melled természetes alakját (a melltartó ne legyen bralette típusú vagy párnázott).
Első lépés: mérd le a mellkasod alatti részt
Mérd meg a melltartó alsó pántja körül, közvetlenül a mell alatt. A mérőszalagnak szorosan kell illeszkednie. A kapott számot kerekítsd felfelé a legközelebbi értékre. Ha nincs mérőszalagod, egy cipőfűző vagy vonalzó is megteszi. Kövesd a fenti utasításokat. Fektesd a zsineget egy sima felületre, és mérd meg a vonalzóval.
Második lépés: mérd le a kosárméretedet
A mérőszalagot a padlóval párhuzamosan a mell legteltebb pontján húzd át. Vedd le a méretedet a mellkasod közepétől addig a pontig, ahol a mellszöveted az egyik oldalon véget ér (ahol a merevítő helyezkedne el). A kapott számot kerekítsd felfelé a legközelebbi értékre.
A Nike melltartóméreted
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Háromféleképpen tudhatod meg, hogy jól illeszkedik-e a sportmelltartód
Ahhoz, hogy megbizonyosodj arról, hogy a melltartód tökéletesen illeszkedik, próbáld ki ezt a gyors, három lépésből álló tesztet a próbafülkében (vagy otthon).
1. Figyeld meg a pánt feszességét
Amikor a funkcionalitásról van szó, a sportmelltartó alsó pántja a ruhadarab legfontosabb jellemzője, jegyzi meg Tara Sweeney. Jól jelzi a megfelelő illeszkedést, ha a két ujjad kényelmesen befér a pánt alá a melltartó viselése közben. Íme még néhány további tipp:
Lehet, hogy a melltartó túl nagy: ha a pánt felgyűrődik és a karod megemelésekor úgy érzed, hogy a kosár nem ad alátámasztást és laza.
Lehet, hogy a melltartó túl kicsi: ha a pánt olyan szoros, hogy megnehezíti a mély lélegzetvételt és a szabad mozgást.
2. Ellenőrizd a pántokat
Lehet, hogy a melltartó túl nagy: ha folyamatosan úgy érzed, hogy igazgatnod kell a pántokat, vagy a pántok túl messze ülnek egymástól a válladon. Lehet, hogy a melltartó túl kicsi, ha a pántok túlságosan nagy nyomást gyakorolnak a nyakra, és a vállaknál túlzottan (és láthatóan) bevágnak.
Ha az alsó pánt nem mozdul el, amikor felemeled a karodat, akkor minden rendben. A pántoknak stabilnak kell lenniük, de nem vághatnak be.
A nők több mint fele aszimmetrikus mellekkel rendelkezik. Az állítható pántok hasznosak a sportmelltartó illeszkedésének testreszabásához, a szakértő szerint azonban ezek meghúzása nem orvosolja a problémát, ha más területeken sem illeszkedik megfelelően a melltartó, például „túl nagy a kosara vagy túl laza a pántja”.
3. Imitáld azt a tevékenységet, amelyet a melltartóban fogsz végezni
A melltartónak kényelmesnek kell lennie, és segítenie kell abban, hogy magabiztosabbnak érezd magad az elvégzendő tevékenység vagy sportolás közben. Tara Sweeney szerint ezt a legjobban úgy lehet tesztelni, ha megismétled a gyakorlatokat a viselése közben, legyen az a kedvenc jógamozdulatod vagy egy mély guggolás. A sportmelltartó illeszkedésének és mozgásának olyan egyedinek kell lennie, mint amilyen te is vagy.
A tökéletes melltartóméret megtalálása: további megfontolandó illeszkedési tényezők
Bár a pánt és az alsó pánt illeszkedése jelzi általában a legegyértelműbben, hogy egy melltartó megfelelően illeszkedik, néhány más tényező is jelezheti a rossz méretet, magyarázza a szakértő:
Ha túl kicsi a melltartó, akkor gyakran:
- kibuggyan a mell előre vagy oldalra a nyak- és/vagy a hónaljrésznél;
- van olyan nyak- és/vagy hónaljrésze, amely túlságosan lelóg;
- túl rövid a kosara, ami miatt a mell alatti pántja elemelkedhet, és a mell aljához, nem pedig az az alatti részhez illeszkedik.
Ha túl nagy a melltartó, akkor gyakran:
- túl sok anyagfelesleg gyűrődik fel vagy gyűlik össze a kosárrésznél;
- túl magas a nyak- és/vagy hónaljrésze, amely folyamatosan irritálja, és kidörzsölheti a nyakat vagy a hónaljat;
- nem elég kompressziós vagy nem ad elegendő alátámasztást, illetve túl nagy mozgásteret enged a melleknek.
Találd meg a megfelelő sportmelltartó-méretet
A Nike sportmelltartóknak három fő típusuk van. Tudj meg többet a jellemzőikről, hogy el tudd dönteni, melyik a megfelelő neked.