Mérési útmutató a Nike sportmelltartódhoz

Sok sportoló számára a sportmelltartó minden edzőruházat elengedhetetlen része. Ennek oka, hogy a sportmelltartó az egyik legtechnikásabb ruhadarab a sportolók ruhatárában, magyarázza Tara Sweeney, a Nike egyik sportmelltartó-tervezője.

Az ideális fazon azonban nem csak a méreteken múlik. „A megfelelő sportmelltartó kiválasztásakor meg kell találni az egyensúlyt a mell méretének és feszességének, valamint a tervezett mozgásformáknak megfelelő kényelem és tartás között” – mondja Tara Sweeney.

A megfelelő illeszkedés megtalálásával kapcsolatban Sweeney elárulta, hogyan kell kiszámítani a melltartóméreted.