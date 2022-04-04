Keltsd új életre a régi sportcipőket természetes összetevőkkel

Mi az a Blue Ribbon Studio?

„A BRS a Nike dizájn kulturális, kreatív és közösségi központja. Mi vagyunk a Nike tervezési kreativitásának az epicentruma. Ez az a hely, ahová a tervezők játszani jönnek.”



Mesélj nekünk a munkádról.

„A BRS cipőtervező szakemberének lenni azt jelenti, hogy más tervezők munkájának a segítése a feladatom. Hogy ráhangolódjak ezekre a különböző, más és más ízlést, texturát és formát felvonultató frekvenciákra. Úgy gondolok magamra, mint a tejre a müzlistálban. Vagyis inkább tejmentes zabtejre.”



Hogy kerültél ide, erre a helyre?

„Az egyetemi évek alatt építészetet tanultam, és a Nikehoz először körülbelül három éve, 3D cipőtervezőként kerültem.”



A személyiséged milyen jegyeit használod fel a munkában és az életedben?

„Mindig készen állok a felfedezésre, és hogy belevágjak valami újba! Egyfolytában kíváncsi vagyok, szeretek új dolgokat tanulni, és mindenbe próbálok egy kis vidámságot csempészni.”