Keltsd új életre a régi sportcipőket természetes összetevőkkel

Keltsd új életre a régi sportcipőidet – naranccsal, dióval és liszttel?!
Innováció
Igen, tényleg! Csatlakozz a Nike cipőtervezőihez, és hallgasd meg azt a három, természetes összetevőket felhasználó módszert, amelyek könnyen, otthoni környezetben segítenek meghosszabbítani az edzőcipőid életét.
A „Hands On” című sorozatban manuális technikákat sajátíthatsz el szakértőktől.
„Vegetáriánusként csillagos ötös, vegánként pedig ötös alá a teljesítményem” – viccel Aja Zarrehparvar cipőtervező szakember, utalva arra a növényi alapú sneakerfestékreceptre, amit megoszt velünk.
Mindegy, hogy arról van szó, hogy mi legyen az ebéd, vagy hogyan ápoljuk a cipőinket, mindannyian a saját utunkat járjuk afelé, hogy fenntarthatóbb életet élő állampolgárok legyünk. De az egyéni cselekedetek vajon tényleg képesek társadalmi változást okozni?
Aja szerint igen: „A kultúra határozza meg, hogy mi »menő«, és mi »nem menő«” – meséli. „Ha a kultúra továbbra is a cipőid felújítására ösztönöz – a dolgok egyedivé tételével, megspórolásával – akkor a fenntarthatóságot a menőség egyik megkerülhetetlen alapelemévé tehetjük!”
Ismerd meg Aja Zarrehparvar házigazdánkat (jobbra) és vendégét, Indah Nurt.
Bár az, hogy a cipőidet egy gyökérzöldségekkel teli, forró vízzel teli edénybe mártsd, a legtöbbünk számára nem tűnik intuitív környezetvédelemnek (még!), Aja napi munkájának ez is a részét képezi.
„Azért vagyok itt, hogy a vállalaton belül arra inspiráljam a tervezőket, hogy fedezzenek fel, álmodjanak meg, ismerjenek meg és továbbra is érdeklődjenek az új eljárások és megközelítések iránt” – meséli a Blue Ribbon Studiónál, a Nike kampuszán található műhelyében végzett munkájáról. „Néha történnek hibák, de történnek szerencsés balesetek is – itt zajlik a problémamegoldás!”
Készen állsz gyakorlati sneakerproblémákat innovatív gondolkodásmóddal (na meg egy kis kétkezi munkával) megoldani? Görgess lejjebb, és ismerj meg új módokat a cipőid tisztítására, festésére és ragasztására a fenntarthatóságot szem előtt tartó módszerekkel, amelyeket Aja és szintén cipőtervező kollégája, Indah Nur az otthonában alkalmaz. Gyerünk!
Megjegyzés: Néhánynál forró folyadékkal fogsz dolgozni, szóval szükség lesz felnőtt felügyeletére, és védőszemüveget és -kesztyűt is kell használnod.
1. Hogyan tartsd frissen az edzőcipőidet – a háztartásban is megtalálható eszközökkel
Akár arra törekszel, hogy a lehető legtovább új állapotban tartsd a sportcipődet, akár arra, hogy idővel elegánsan viseltessé váljon, egy dolog biztos: „Ha vigyázol a dolgaidra, tovább kitartanak” – mondja Indah, aki arra szakosodott, hogy a hevesen játszó gyerekek számára is elég tartós sportcipőket tervezzen. Ha elárasztanak a vélemények és technikák, kezdd az alapokkal – és kezdd az otthonodban olyan eszközökkel, amelyek esetleg már rendelkezésedre állnak a konyhádban és a fürdőszobádban! Nézd meg a fenti videót a részletes útmutatásokért.
Érdekesség: A Nike Air buborékok sok
műanyaghoz hasonlóan az oxidáció miatt
idővel elhomályosulhatnak. De ne aggódj,
mellékeltünk egy tippet, hogy úgy ragyogjanak,
mint új korukban. Nézd meg!
Pluszpont: Ha váltogatod a sportcipőidet, az nem csak az összeállításodnak tesz jót, hanem segíthet abban is, hogy a cipőid hosszabb ideig megőrizzék frissességüket. A Nike minőségügyi mérnökeitől megtudtuk, hogy miután egy napot töltött a lábad alatt, a legtöbb habszivacs középtalpnak 24-48 órára van szüksége ahhoz, hogy visszaálljon eredeti állapotába. Ezért ha teheted, gyakorold az aktív regenerálódást azzal, hogy két vagy több pár cipőt váltogatsz.
2. Hogyan fesd cipőidet természetesen — és lehelj új életet beléjük
Bukkantál már rá olyan cipőre a szekrényed mélyén, amelyik elkopott, elszíneződött – vagy egyszerűen csak ráuntál? Mielőtt elajándékoznád vagy újrahasznosítanád, próbáld meg megfiatalítani egy új, színes megjelenéssel! Pluszpont jár, ha a fenti recepthez hasonló, természetből származó megoldást használsz. „A cipők festése mindenképpen új életet ad nekik” – mondja Aja. – „De a kurkumával, kávéval vagy ételmaradékkal való festés már művészi szintre emeli az élet körforgását!”
Érdekesség: A cékla piros, a kávé barna...
de szerinted milyen színű festék készíthető
az avokádó magjából? A fenti videóból
megtudhatod a meglepő választ.
Pluszpont: Tudd, milyen anyaggal van dolgod! A fent említett természetes festékek természetes anyagokon – például pamuton, vásznon, hasított bőrön, gyapjún – működnek a legjobban. A szintetikus anyagok (gondolj itt a műanyagra, gumira, poliészterre), amelyekből sok cipőalkatrész készül, nem szívják be ugyanúgy a természetes festékeket. Ezek újraszínezéséhez próbálkozz a helyi kézművesboltban kapható erősebb festékekkel.
3. Hogyan készíts házilag cipőragasztót – és mentsd meg az elhasználódott cipőidet
„A beszerzésük története vagy az az érzés, amit a cipő felhúzásakor érzek” – meséli Aja számos kedvenc cipőjéről (köztük a fent látható szentimentális párról). – „Mindegyiknek megvan az a varázslatos jellege, amit még ennyi idő elteltével sem tudok pontosan meghatározni!” Ha neked is vannak olyan becsben tartott cipőid, amelyeknek az alkatrészei kezdenek szétválni, ne félj ragasztóval nekiesni – csak előtte nézd meg a fenti videót, ahol tippeket kapsz arról, hogy mi javítható vagy hogyan érdemes felvinni a ragasztót, és még egy receptet is kapsz, hogy otthon elkészíthesd a sajátodat.
Érdekesség: Az olyan lisztragasztókat, mint a
fent bemutatott, már az ókor
(azaz több ezer évvel ezelőtt) óta használják
különböző művészetekhez, például könyvkötéshez,
dekupázshoz és még sok minden máshoz.
Pluszpont: Vannak ennél hatékonyabb ragasztók is? Természetesen! A Nike vegyészei folyamatosan egyre jobbakat fejlesztenek ki. De még az ipari ragasztók is lebomolhatnak az évtizedek során. A túlzott nedvesség vagy hő felgyorsíthatja ezt a folyamatot, ezért próbáld meg kerülni ezeket. Ha pedig a cipődnek már tényleg annyi, a programban részt vevő Nike üzletekben bármikor újrahasznosíthatod őket.
Ismerd meg sneakerszakértőinket, Aját és Indah-t
A tippjeiket feljebb már hallottad – most ideje megismerni a „Hands On” legújabb részének házigazdáit.
Aja
cipőtervező szakember,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Mi az a Blue Ribbon Studio?
„A BRS a Nike dizájn kulturális, kreatív és közösségi központja. Mi vagyunk a Nike tervezési kreativitásának az epicentruma. Ez az a hely, ahová a tervezők játszani jönnek.”
Mesélj nekünk a munkádról.
„A BRS cipőtervező szakemberének lenni azt jelenti, hogy más tervezők munkájának a segítése a feladatom. Hogy ráhangolódjak ezekre a különböző, más és más ízlést, texturát és formát felvonultató frekvenciákra. Úgy gondolok magamra, mint a tejre a müzlistálban. Vagyis inkább tejmentes zabtejre.”
Hogy kerültél ide, erre a helyre?
„Az egyetemi évek alatt építészetet tanultam, és a Nikehoz először körülbelül három éve, 3D cipőtervezőként kerültem.”
A személyiséged milyen jegyeit használod fel a munkában és az életedben?
„Mindig készen állok a felfedezésre, és hogy belevágjak valami újba! Egyfolytában kíváncsi vagyok, szeretek új dolgokat tanulni, és mindenbe próbálok egy kis vidámságot csempészni.”
Mikor estél szerelembe az edzőcipőkkel?
„Egy Air Jordan 4 Retro „Mars” modellt viseltem 2006-ban, amikor a 7. osztályban kosárlabdáztam. Amikor azt az első párat megkaptam, valami megváltozott, és azóta soha nem néztem vissza.”
Mik mostanában a kedvenceid?
Air Jordan 1 „Not For Resale”: „A »please crease« üzenet a lábujjaknál nagyon jó — pontosan kifejezi a cipők lényegét.”
ISPA Flow: „Az áttetsző felsőrész egyszerűen csodálatos. Nagyon jó érzés bennük a járás, egy teljesen új élményt ad.”
Blazer Jumbo: „A tervezése annyira átgondolt. Azt gondoltam magamban: »Na így kell egy klasszikust még jobbá tenni.«”
Indah
anyagtervező,
Kids’ Footwear @ Nike
Mesélj nekünk a munkádról.
„Az én feladatom gondoskodni arról, hogy igazán értsük a vásárlóink igényeit, és olyan termékeket tervezni, amik tetszenek nekik – miközben az anyagok szemszögéből nézve kreativitással, fenntarthatósággal és körforgással megoldani a problémákat.”
Mikor estél szerelembe az edzőcipőkkel?
„Az edzőcipőkkel a kapcsolatom alapja a családommal töltött idő élvezete. Amikor 2005-ben Indonéziából Los Angelesbe költöztem, nem beszéltem angolul, a rokonaim pedig nem beszéltek indonézül. A sportcipők viszont valahogy segítettek összebarátkozni. Elvittek magukkal, amikor kitelepedtek egy-egy új megjelenés előtt, én pedig új barátokat szereztem, amíg sorban álltunk. Leginkább a közösség a lényeg, amitől úgy érzem, hogy szívesen látnak.”
A személyiséged milyen jegyeit használod fel a munkában és az életedben?
„Igazi Bak vagyok, laza, szeretek szórakozni járni. Szeretek új ételeket megkóstolni, új vintage boltokat, turkálókat felfedezni stb. Ezért fontos, hogy a cipőm kényelmes legyen, mert mindig úton vagyok!”
Mik mostanában a kedvenceid?
Air Jordan 4 x Off-White: „Sokat jelent nekem, mert ez egy nőknek megjelentetett modell. Minél jobban betörik, annál jobb — az én csapatomnál mindig olyan anyagokat próbálunk keresni, amik idővel csak egyre jobban mutatnak.”
Air Jordan 1 Mid Fearless „Melody Ehsani”: „Ezt a párt egy barátomtól kaptam. A Mid fazont sokan nem szeretik, de nekem nagyon kényelmesek és a kedvenceim közé tartoznak. Nők tervezték, a története, a színskálája egyszerűen őrületes.”
Air Jordan 3 „A Ma Maniére”: „Egy másik nőknek megjelentetett modell, amit nagyon nehezen szereztem meg, de szerencsére sikerült. Szeretem a prémium minőségű anyagát, a steppelt bélést (nagyon kényelmes), a hasított bőrt, a »work harder« mintával ellátott fűzővégeket.”
Aja
cipőtervező szakember,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Mi az a Blue Ribbon Studio?
„A BRS a Nike dizájn kulturális, kreatív és közösségi központja. Mi vagyunk a Nike tervezési kreativitásának az epicentruma. Ez az a hely, ahová a tervezők játszani jönnek.”
Mesélj nekünk a munkádról.
„A BRS cipőtervező szakemberének lenni azt jelenti, hogy más tervezők munkájának a segítése a feladatom. Hogy ráhangolódjak ezekre a különböző, más és más ízlést, texturát és formát felvonultató frekvenciákra. Úgy gondolok magamra, mint a tejre a müzlistálban. Vagyis inkább tejmentes zabtejre.”
Hogy kerültél ide, erre a helyre?
„Az egyetemi évek alatt építészetet tanultam, és a Nikehoz először körülbelül három éve, 3D cipőtervezőként kerültem.”
A személyiséged milyen jegyeit használod fel a munkában és az életedben?
„Mindig készen állok a felfedezésre, és hogy belevágjak valami újba! Egyfolytában kíváncsi vagyok, szeretek új dolgokat tanulni, és mindenbe próbálok egy kis vidámságot csempészni.”
Indah
anyagtervező,
Kids’ Footwear @ Nike
Mesélj nekünk a munkádról.
„Az én feladatom gondoskodni arról, hogy igazán értsük a vásárlóink igényeit, és olyan termékeket tervezni, amik tetszenek nekik – miközben az anyagok szemszögéből nézve kreativitással, fenntarthatósággal és körforgással megoldani a problémákat.”
Mikor estél szerelembe az edzőcipőkkel?
„Az edzőcipőkkel a kapcsolatom alapja a családommal töltött idő élvezete. Amikor 2005-ben Indonéziából Los Angelesbe költöztem, nem beszéltem angolul, a rokonaim pedig nem beszéltek indonézül. A sportcipők viszont valahogy segítettek összebarátkozni. Elvittek magukkal, amikor kitelepedtek egy-egy új megjelenés előtt, én pedig új barátokat szereztem, amíg sorban álltunk. Leginkább a közösség a lényeg, amitől úgy érzem, hogy szívesen látnak.”
A személyiséged milyen jegyeit használod fel a munkában és az életedben?
„Igazi Bak vagyok, laza, szeretek szórakozni járni. Szeretek új ételeket megkóstolni, új vintage boltokat, turkálókat felfedezni stb. Ezért fontos, hogy a cipőm kényelmes legyen, mert mindig úton vagyok!”
Mikor estél szerelembe az edzőcipőkkel?
„Egy Air Jordan 4 Retro „Mars” modellt viseltem 2006-ban, amikor a 7. osztályban kosárlabdáztam. Amikor azt az első párat megkaptam, valami megváltozott, és azóta soha nem néztem vissza.”
Mik mostanában a kedvenceid?
Air Jordan 1 „Not For Resale”: „A »please crease« üzenet a lábujjaknál nagyon jó — pontosan kifejezi a cipők lényegét.”
ISPA Flow: „Az áttetsző felsőrész egyszerűen csodálatos. Nagyon jó érzés bennük a járás, egy teljesen új élményt ad.”
Blazer Jumbo: „A tervezése annyira átgondolt. Azt gondoltam magamban: »Na így kell egy klasszikust még jobbá tenni.«”
Mik mostanában a kedvenceid?
Air Jordan 4 x Off-White: „Sokat jelent nekem, mert ez egy nőknek megjelentetett modell. Minél jobban betörik, annál jobb — az én csapatomnál mindig olyan anyagokat próbálunk keresni, amik idővel csak egyre jobban mutatnak.”
Air Jordan 1 Mid Fearless „Melody Ehsani”: „Ezt a párt egy barátomtól kaptam. A Mid fazont sokan nem szeretik, de nekem nagyon kényelmesek és a kedvenceim közé tartoznak. Nők tervezték, a története, a színskálája egyszerűen őrületes.”
Air Jordan 3 „A Ma Maniére”: „Egy másik nőknek megjelentetett modell, amit nagyon nehezen szereztem meg, de szerencsére sikerült. Szeretem a prémium minőségű anyagát, a steppelt bélést (nagyon kényelmes), a hasított bőrt, a »work harder« mintával ellátott fűzővégeket.”
A „Move To Zero” jóvoltából, ami a Nike utazása a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába – a sport jövőjének megóvása érdekében.
Filmek: Ariel Fisher
Szöveg: Gail Dorwin