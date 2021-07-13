Szakértők elárulják, hogyan veheted rá a gyerekeket a mozgásra

Ha a videójátékozás és a videónézés olimpiai sportág lenne, a gyerekek mind aranyérmes sportolók lennének. „A képernyő előtt töltött idő rengeteg dopamint szabadíthat fel az agyban” – mondja Lisa Jo Gagliardi, korábbi michigani regionális iskolaegészségügyi koordinátor és az LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox tanácsadó iroda alapítója. A dopamin a szervezet örömérzésért és jutalmazási rendszerért felelős neurotranszmittere, és az egyik oka annak, hogy nagyon nehéz felállni a képernyő elől, szinte függőségi állapotot eredményezve, mondja Gagliardi.

Fel lehet azonban lélegezni: a fizikai aktivitás is dopamint szabadít fel. Az egyetlen különbség az, hogy a mozgáshoz nagyobb erőfeszítésre van szükség – a gyerekeknek játszós vagy edzőruhába kell öltözniük, hajtaniuk kell, hogy utolérjék a barátaikat vagy a labdát, és még talán zuhanyozniuk is kell utána –, mint a kanapén heverészni, távirányítóval a kézben. Bár az ülve végzett elfoglaltságokhoz kevesebb energiára van szükség, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szórakoztatóbbak is lennének: egy kutatás összehasonlította, hogy a gyerekek két perc iPaddel vagy fizikai aktivitással töltött szünetet élveznek-e jobban, és kiderült, hogy a videójátékok helyett inkább a mozgást preferálják, állítja a tanulmány vezető szerzője, dr. Rebecca Hasson, a Michigani Egyetem kineziológiadocense.

A gyerekeknek egyszerűen több lehetőségre és bátorításra van szükségük a játékhoz és az edzéshez. Minél többet kapnak ezekből, „annál inkább felismeri az agyuk a mozgással járó kellemes érzést” – mondja Gagliardi.