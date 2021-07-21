Hogyan válasszuk ki a megfelelő futócipőt?

Tegyük fel, hogy kipipáltad az összes fenti pontot, és megtaláltad álmaid cipőjét – gratulálunk! A rossz hír, hogy előfordulhat, hogy hamarosan kezdheted elölről. „A cipő olyan, mint egy izom – magyarázza Klein. – Amikor egy izom elfárad, kevésbé tudja teljesíteni a funkcióját. Hasonlóképpen, amikor egy cipő kifárad vagy elhasználódik, elveszíti a tartását, és már nem tudja ellátni a feladatát.”



Welch szerint a futási stílusodtól függően a legtöbb futócipőt 500–800 km-en keresztül hordhatod biztonsággal, de az olyan problémák, mint a túl nagy léptek és a túlpronálás, vagy ha túlságosan a cipő talpának elején vagy végén érsz földet, a külső talp gyorsabb kopását okozhatják.



Fitzgerald szerint úgy a legkönnyebb megállapítani, hogy mikor érdemes lecserélni a cipőt, ha odafigyelünk arra, milyen érzés a lábon. „Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy a cipő még mindig megadja-e a szokott tartást és párnázást a lábfejnek és az alsó lábszárnak” – mondja. Ha nem, vagy ha az elhasználódás látható jelei jelennek meg a talpon, ideje új cipőre cserélni.



Ha szerencséd van, a kedvenc modelled még mindig kapható, és csak be kell szerezned egy új párt belőle. Ha azonban azt a változatot azóta frissítették, érdemes felpróbálni, hogy megtudd, a módosításokkal együtt is alkalmas-e a számodra. A jó hír, hogy mivel már végigmentél a listán, tudni fogod, hogy mire figyelj oda.



Ez a legjobb ürügy a vásárlásra.