Hogyan vágj bele egy virtuális versenybe

01. Változtass a nézőpontodon!

„A legtöbben azért vesznek részt futóversenyen, hogy valamilyen pozitív megerősítést kapjanak. Például hogy bele tudnak vágni egy kihívásba, és aztán képesek is legyenek teljesíteni” – mondja Waite. De hidd el nekünk: a virtuális verseny az igazi kihívás.



Miért? Waite szerint a futás kihagyásának kísértése intenzívebb vagy gyakoribb lehet, mint valaha. Részben azért, mert a virtuális versenyek alapvető rugalmassággal rendelkeznek, de a legfőbb okot a várva várt izgalmas esemény hiánya jelenti, emiatt mintha az egész értékét vesztené. Így még több erőre van szükség a kilométerek lefutásához. Ahelyett, hogy ez a teher az utadba állna, meríts energiát belőle. „Vagány érzés azt mondani, hogy le fogok futni egy félmaratont vagy maratont, méghozzá egyedül” – mondja Bennett.



Ha még mindig azt kérded, miért éri ez meg, Waite tanácsa szerint írj egy listát azokról a dolgokról, amik akkor inspiráltak, amikor az első versenyedre jelentkeztél. Emlékeztetni fogod magad, hogy nem a szurkolók vagy az érmek miatt csinálod (bár néhány szervezet tud e-mailben érmet küldeni), hanem a saját magadnak felállított célokért – teszi hozzá. Ehhez senki és semmi más nem szükséges.



02. Vizsgáld felül a távolságot!

Csak azért, mert feliratkoztál egy őszi maratonra, még nem kell megcsinálnod ősszel egy virtuális maratont. Gondold át a jelenlegi körülményeidet – lehet, hogy tele vagy online órákkal, vagy nem tudod rászánni azt az időt, amit korábban – és válassz olyan távot, amely most izgalmas számodra. Ez akár egy 1,5 km-es táv is lehet, amellyel felméred a jelenlegi sebességedet, vagy egy kevésbé megterhelő táv, mondjuk 10 km. Több kedved lesz az edzésekhez, és élvezni fogod a verseny napját, ha valami olyasmit választasz, ami valóban érdekes számodra, ugyanis erre a szenvedélyre most még inkább szükséged lesz – mondja Waite.



03. Maradj a tervnél!

Amikor a saját versenyedet tervezed, ne gondold, hogy ez azt jelenti, hogy nem kell teljesen beleadnod magad. „Máskülönben hajlamos lennél kibújni alóla” – mondja Waite. „Ha komolyan veszed a meghatározott kezdési időpontot és a megtervezett útvonalat, valóságosabbnak fogod érezni” – és elkerülheted az idegeskedést a verseny napján. Vagyis ha eltervezed, hogy a „startpisztoly” 7:30-kor dördül el, 7:15-kor már odakint végezd a bemelegítést.



04. Képzeld el az új nehézségeket!

„Ha gondolatban eltünteted a többi futót és a tömeget, könnyebben lazul a figyelmed, sajnálni vagy hibáztatni kezdheted magad” – mondja Bennett. Itt jön képbe a képzelőerő. Lásd magad előtt, ahogy áthaladsz a célvonalon, illetve képzeld el azt is, hogyan küzdenél meg az esetlegesen fellépő akadályokkal. Kéznél van a mantrád? Emlékezhetsz a motivációs listádra is. Amikor a virtuális verseny során mentális kihívás elé kerülsz, nagyobb eséllyel dobod be a törölközőt, annak ellenére, hogy nem lát senki.



05. Tarts ki a verseny előtti rituáléd mellett!

„Ha úgy viselkedsz, mintha a tényleges verseny napja lenne, elképesztően hamar testileg és szellemileg is ebbe az állapotba kerülhetsz” – mondja Waite. Készítsd elő a cipődet és a ruhádat (akár a nevedet is ráragaszthatod), és készíts egy képet a közösségi médiára. Egyél valami egészségeset vacsorára, és feküdj le időben. Ébredés után fogyaszd el a verseny előtti reggelidet. „Ezek a dolgok hoznak izgalomba, és biztosítják a jóleső izgatottságot a verseny előtt.” Attól, hogy virtuális, még nem jelenti azt, hogy teljesen egyedül kell csinálnod. Kérd meg a barátaidat és a családodat, hogy szurkoljanak neked olyan pontokon, ahol szükséged lehet rá.



06. Ünnepelj!

Egy ital a London Marathon után vagy egy jó pizzaszelet Chicagoban nem lehet kérdéses. Virtuális versenye után Waite az edzőtársaival és a kutyáikkal töltötte az időt a helyi parkban, majd később egy pohár bor mellett ünnepeltek. Waite szerint „ha el tudod képzelni a versenyt követő örömet és ünneplést, újra megerősítheted magadban, miért csinálod ezt, és emlékezhetsz rá, hogy a végén megéri a befektetett energia.”