Készülj fel mentálisan a virtuális versenyre

Coaching

Nincs szükséged mézőközönségre vagy versenyre ahhoz, hogy átéld a záróvonal átlépésével járó jutalmat. Kövesd az alábbi motivációs tervet az élmény eléréséhez!

Utolsó frissítés: 2020. december 21.
Hogyan vágj bele egy virtuális versenybe

Miután az idei versenyek sorozatosan lemondásra kerültek, valami érdekes dolog indult útnak. Sok futó ahelyett, hogy abbahagyta volna az edzést, elkezdte tervezni a saját versenyét, vagy feliratkozott egy virtuális eseményre a betervezett futás tiszteletére. Valójában a futóversenyekre regisztrált futók 30%-a váltott virtuális futásra – mondja Jeff Matlow, a Running USA vezérigazgatója. Egyes virtuális futásoknak akár 50 000 résztvevője is van, míg 2020 előtt a 15 000 fő már hatalmas részvételnek számított – teszi hozzá.

A Running USA 2020-as kérdőíve alapján mégis a válaszadók összesen 7% gondolja úgy, hogy részt venni egy virtuális versenyen – vagyis online feliratkozni egy meghatározott távolságra, majd lefutni egy tetszőleges időpontban – ugyanolyan, mint lefutni egy valódi, megrendezett eseményen. És legyünk őszinték: ez tényleg nem ugyanaz. A különbséget nem igazán a versenyszervezés jelenti (a legtöbb futóalkalmazás, mint például a Nike Run Club is méri és térképen jelöli a megtett távot). Az igazi kihívás az, hogyan maradhatsz motivált a csapatszellem, a szurkolók és maga a verseny nélkül.

„Nem korlátoznak másvalaki versenyének a szabályai, a saját versenyeden a szabályokat te alkotod magadnak. Ez igazán felszabadító érzés.”

Chris Bennett
a Nike globális vezetőedzője

A megfelelő energia befektetésével új inspirációkat fedezhetsz fel egy virtuális verseny során – mondja dr. Lennie Waite okleveles mentális teljesítmény-tanácsadó (és olimpikon), aki nemrégiben teljesítette első virtuális versenyét. „Te vagy a futás rendezője és versenyzője is egyben” – teszi hozzá. „Ez a fajta irányítás felturbózhatja a teljesítményedet”. Ebben Chris Bennett, a Nike globális vezetőedzője is egyetért. „Nem korlátoznak másvalaki versenyének a szabályai, a saját versenyeden a szabályokat te alkotod magadnak” – mondja Bennett. „Ez igazán felszabadító érzés.”

Megmutatjuk, hogyan koncentrálj a futásodra, hogy szívvel-lélekkel csinálhasd – és közben élvezd is.

Hogyan vágj bele egy virtuális versenybe

01. Változtass a nézőpontodon!
„A legtöbben azért vesznek részt futóversenyen, hogy valamilyen pozitív megerősítést kapjanak. Például hogy bele tudnak vágni egy kihívásba, és aztán képesek is legyenek teljesíteni” – mondja Waite. De hidd el nekünk: a virtuális verseny az igazi kihívás.

Miért? Waite szerint a futás kihagyásának kísértése intenzívebb vagy gyakoribb lehet, mint valaha. Részben azért, mert a virtuális versenyek alapvető rugalmassággal rendelkeznek, de a legfőbb okot a várva várt izgalmas esemény hiánya jelenti, emiatt mintha az egész értékét vesztené. Így még több erőre van szükség a kilométerek lefutásához. Ahelyett, hogy ez a teher az utadba állna, meríts energiát belőle. „Vagány érzés azt mondani, hogy le fogok futni egy félmaratont vagy maratont, méghozzá egyedül” – mondja Bennett.

Ha még mindig azt kérded, miért éri ez meg, Waite tanácsa szerint írj egy listát azokról a dolgokról, amik akkor inspiráltak, amikor az első versenyedre jelentkeztél. Emlékeztetni fogod magad, hogy nem a szurkolók vagy az érmek miatt csinálod (bár néhány szervezet tud e-mailben érmet küldeni), hanem a saját magadnak felállított célokért – teszi hozzá. Ehhez senki és semmi más nem szükséges.

02. Vizsgáld felül a távolságot!
Csak azért, mert feliratkoztál egy őszi maratonra, még nem kell megcsinálnod ősszel egy virtuális maratont. Gondold át a jelenlegi körülményeidet – lehet, hogy tele vagy online órákkal, vagy nem tudod rászánni azt az időt, amit korábban – és válassz olyan távot, amely most izgalmas számodra. Ez akár egy 1,5 km-es táv is lehet, amellyel felméred a jelenlegi sebességedet, vagy egy kevésbé megterhelő táv, mondjuk 10 km. Több kedved lesz az edzésekhez, és élvezni fogod a verseny napját, ha valami olyasmit választasz, ami valóban érdekes számodra, ugyanis erre a szenvedélyre most még inkább szükséged lesz – mondja Waite.

03. Maradj a tervnél!
Amikor a saját versenyedet tervezed, ne gondold, hogy ez azt jelenti, hogy nem kell teljesen beleadnod magad. „Máskülönben hajlamos lennél kibújni alóla” – mondja Waite. „Ha komolyan veszed a meghatározott kezdési időpontot és a megtervezett útvonalat, valóságosabbnak fogod érezni” – és elkerülheted az idegeskedést a verseny napján. Vagyis ha eltervezed, hogy a „startpisztoly” 7:30-kor dördül el, 7:15-kor már odakint végezd a bemelegítést.

04. Képzeld el az új nehézségeket!
„Ha gondolatban eltünteted a többi futót és a tömeget, könnyebben lazul a figyelmed, sajnálni vagy hibáztatni kezdheted magad” – mondja Bennett. Itt jön képbe a képzelőerő. Lásd magad előtt, ahogy áthaladsz a célvonalon, illetve képzeld el azt is, hogyan küzdenél meg az esetlegesen fellépő akadályokkal. Kéznél van a mantrád? Emlékezhetsz a motivációs listádra is. Amikor a virtuális verseny során mentális kihívás elé kerülsz, nagyobb eséllyel dobod be a törölközőt, annak ellenére, hogy nem lát senki.

05. Tarts ki a verseny előtti rituáléd mellett!
„Ha úgy viselkedsz, mintha a tényleges verseny napja lenne, elképesztően hamar testileg és szellemileg is ebbe az állapotba kerülhetsz” – mondja Waite. Készítsd elő a cipődet és a ruhádat (akár a nevedet is ráragaszthatod), és készíts egy képet a közösségi médiára. Egyél valami egészségeset vacsorára, és feküdj le időben. Ébredés után fogyaszd el a verseny előtti reggelidet. „Ezek a dolgok hoznak izgalomba, és biztosítják a jóleső izgatottságot a verseny előtt.” Attól, hogy virtuális, még nem jelenti azt, hogy teljesen egyedül kell csinálnod. Kérd meg a barátaidat és a családodat, hogy szurkoljanak neked olyan pontokon, ahol szükséged lehet rá.

06. Ünnepelj!
Egy ital a London Marathon után vagy egy jó pizzaszelet Chicagoban nem lehet kérdéses. Virtuális versenye után Waite az edzőtársaival és a kutyáikkal töltötte az időt a helyi parkban, majd később egy pohár bor mellett ünnepeltek. Waite szerint „ha el tudod képzelni a versenyt követő örömet és ünneplést, újra megerősítheted magadban, miért csinálod ezt, és emlékezhetsz rá, hogy a végén megéri a befektetett energia.”

Hogyan vágj bele egy virtuális versenybe

Lépj szintet

A gondolkodásmóddal, valamint a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással és az alvással kapcsolatos, szakértők által alátámasztott útmutatásért nyisd meg a Nike Training Club alkalmazást.

Próbáld ki az NTC alkalmazást még ma

Lépj szintet

A gondolkodásmóddal, valamint a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással és az alvással kapcsolatos, szakértők által alátámasztott útmutatásért nyisd meg a Nike Training Club alkalmazást.

Próbáld ki az NTC alkalmazást még ma

Eredeti közzététel: 2020. november 11.