Hogyan vágj bele egy virtuális versenybe

Készülj fel mentálisan a virtuális versenyre
Coaching
Nincs szükséged mézőközönségre vagy versenyre ahhoz, hogy átéld a záróvonal átlépésével járó jutalmat. Kövesd az alábbi motivációs tervet az élmény eléréséhez!
Miután az idei versenyek sorozatosan lemondásra kerültek, valami érdekes dolog indult útnak. Sok futó ahelyett, hogy abbahagyta volna az edzést, elkezdte tervezni a saját versenyét, vagy feliratkozott egy virtuális eseményre a betervezett futás tiszteletére. Valójában a futóversenyekre regisztrált futók 30%-a váltott virtuális futásra – mondja Jeff Matlow, a Running USA vezérigazgatója. Egyes virtuális futásoknak akár 50 000 résztvevője is van, míg 2020 előtt a 15 000 fő már hatalmas részvételnek számított – teszi hozzá.
A Running USA 2020-as kérdőíve alapján mégis a válaszadók összesen 7% gondolja úgy, hogy részt venni egy virtuális versenyen – vagyis online feliratkozni egy meghatározott távolságra, majd lefutni egy tetszőleges időpontban – ugyanolyan, mint lefutni egy valódi, megrendezett eseményen. És legyünk őszinték: ez tényleg nem ugyanaz. A különbséget nem igazán a versenyszervezés jelenti (a legtöbb futóalkalmazás, mint például a Nike Run Club is méri és térképen jelöli a megtett távot). Az igazi kihívás az, hogyan maradhatsz motivált a csapatszellem, a szurkolók és maga a verseny nélkül.
„Nem korlátoznak másvalaki versenyének a szabályai, a saját versenyeden a szabályokat te alkotod magadnak. Ez igazán felszabadító érzés.”
Chris Bennett
a Nike globális vezetőedzője
A megfelelő energia befektetésével új inspirációkat fedezhetsz fel egy virtuális verseny során – mondja dr. Lennie Waite okleveles mentális teljesítmény-tanácsadó (és olimpikon), aki nemrégiben teljesítette első virtuális versenyét. „Te vagy a futás rendezője és versenyzője is egyben” – teszi hozzá. „Ez a fajta irányítás felturbózhatja a teljesítményedet”. Ebben Chris Bennett, a Nike globális vezetőedzője is egyetért. „Nem korlátoznak másvalaki versenyének a szabályai, a saját versenyeden a szabályokat te alkotod magadnak” – mondja Bennett. „Ez igazán felszabadító érzés.”
Megmutatjuk, hogyan koncentrálj a futásodra, hogy szívvel-lélekkel csinálhasd – és közben élvezd is.
01. Változtass a nézőpontodon!
„A legtöbben azért vesznek részt futóversenyen, hogy valamilyen pozitív megerősítést kapjanak. Például hogy bele tudnak vágni egy kihívásba, és aztán képesek is legyenek teljesíteni” – mondja Waite. De hidd el nekünk: a virtuális verseny az igazi kihívás.
Miért? Waite szerint a futás kihagyásának kísértése intenzívebb vagy gyakoribb lehet, mint valaha. Részben azért, mert a virtuális versenyek alapvető rugalmassággal rendelkeznek, de a legfőbb okot a várva várt izgalmas esemény hiánya jelenti, emiatt mintha az egész értékét vesztené. Így még több erőre van szükség a kilométerek lefutásához. Ahelyett, hogy ez a teher az utadba állna, meríts energiát belőle. „Vagány érzés azt mondani, hogy le fogok futni egy félmaratont vagy maratont, méghozzá egyedül” – mondja Bennett.
Ha még mindig azt kérded, miért éri ez meg, Waite tanácsa szerint írj egy listát azokról a dolgokról, amik akkor inspiráltak, amikor az első versenyedre jelentkeztél. Emlékeztetni fogod magad, hogy nem a szurkolók vagy az érmek miatt csinálod (bár néhány szervezet tud e-mailben érmet küldeni), hanem a saját magadnak felállított célokért – teszi hozzá. Ehhez senki és semmi más nem szükséges.
02. Vizsgáld felül a távolságot!
Csak azért, mert feliratkoztál egy őszi maratonra, még nem kell megcsinálnod ősszel egy virtuális maratont. Gondold át a jelenlegi körülményeidet – lehet, hogy tele vagy online órákkal, vagy nem tudod rászánni azt az időt, amit korábban – és válassz olyan távot, amely most izgalmas számodra. Ez akár egy 1,5 km-es táv is lehet, amellyel felméred a jelenlegi sebességedet, vagy egy kevésbé megterhelő táv, mondjuk 10 km. Több kedved lesz az edzésekhez, és élvezni fogod a verseny napját, ha valami olyasmit választasz, ami valóban érdekes számodra, ugyanis erre a szenvedélyre most még inkább szükséged lesz – mondja Waite.
03. Maradj a tervnél!
Amikor a saját versenyedet tervezed, ne gondold, hogy ez azt jelenti, hogy nem kell teljesen beleadnod magad. „Máskülönben hajlamos lennél kibújni alóla” – mondja Waite. „Ha komolyan veszed a meghatározott kezdési időpontot és a megtervezett útvonalat, valóságosabbnak fogod érezni” – és elkerülheted az idegeskedést a verseny napján. Vagyis ha eltervezed, hogy a „startpisztoly” 7:30-kor dördül el, 7:15-kor már odakint végezd a bemelegítést.
04. Képzeld el az új nehézségeket!
„Ha gondolatban eltünteted a többi futót és a tömeget, könnyebben lazul a figyelmed, sajnálni vagy hibáztatni kezdheted magad” – mondja Bennett. Itt jön képbe a képzelőerő. Lásd magad előtt, ahogy áthaladsz a célvonalon, illetve képzeld el azt is, hogyan küzdenél meg az esetlegesen fellépő akadályokkal. Kéznél van a mantrád? Emlékezhetsz a motivációs listádra is. Amikor a virtuális verseny során mentális kihívás elé kerülsz, nagyobb eséllyel dobod be a törölközőt, annak ellenére, hogy nem lát senki.
05. Tarts ki a verseny előtti rituáléd mellett!
„Ha úgy viselkedsz, mintha a tényleges verseny napja lenne, elképesztően hamar testileg és szellemileg is ebbe az állapotba kerülhetsz” – mondja Waite. Készítsd elő a cipődet és a ruhádat (akár a nevedet is ráragaszthatod), és készíts egy képet a közösségi médiára. Egyél valami egészségeset vacsorára, és feküdj le időben. Ébredés után fogyaszd el a verseny előtti reggelidet. „Ezek a dolgok hoznak izgalomba, és biztosítják a jóleső izgatottságot a verseny előtt.” Attól, hogy virtuális, még nem jelenti azt, hogy teljesen egyedül kell csinálnod. Kérd meg a barátaidat és a családodat, hogy szurkoljanak neked olyan pontokon, ahol szükséged lehet rá.
06. Ünnepelj!
Egy ital a London Marathon után vagy egy jó pizzaszelet Chicagoban nem lehet kérdéses. Virtuális versenye után Waite az edzőtársaival és a kutyáikkal töltötte az időt a helyi parkban, majd később egy pohár bor mellett ünnepeltek. Waite szerint „ha el tudod képzelni a versenyt követő örömet és ünneplést, újra megerősítheted magadban, miért csinálod ezt, és emlékezhetsz rá, hogy a végén megéri a befektetett energia.”
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