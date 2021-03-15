Hogyan nyugtasd le magad és szerezz pontot nyomás alatt?

Először is, értem, min mész keresztül, LM.



Sok meccsen éreztem úgy, hogy borzasztóan játszom, de aztán amikor visszanéztem a felvételt, kiderült, hogy nem is voltam olyan rossz. Nem becsülöm le, hogy ez milyen rossz érzés lehet az adott pillanatban, de hajlamosak vagyunk sokkal nagyobbnak látni a kudarcainkat, mint amekkorák valójában.



Ezzel kapcsolatban életem egyik legfontosabb leckéjét meglepő módon a felső tagozatos fociedzőmtől kaptam. Amikor egy meccs után frusztrált, hogy hogyan játszottam, mindig azt mondta nekem, hogy „sosem lesz tökéletes meccsed. Minden meccsen az legyen a célod, hogy minél többször kerülj karnyújtásnyira a tökéletességhez”. Más szóval, sosem leszel tökéletes, de lehet tökéletes passzod, tökéletes dobásod vagy tökéletes védőjátékod.



Én a helyedben kérnék őszinte visszajelzést valakitől, akiben megbízol. Ülj le az edződdel, és vegyétek át a statisztikáidat, és nézd meg, mennyire egyeznek a saját benyomásaiddal. Amikor a sportolók azt mondják, hogy rossz napjuk volt, általában arra gondolnak, hogy kevés pontot szereztek, de érdemes az összes statisztikai adatot megnézni. Ha a megfelelő mutatók felfelé ívelnek, az fejlődésre utal (és azt jelenti, hogy több a lehetőség karnyújtásnyira kerülni a tökéletességhez).