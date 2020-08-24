Hogyan küzdj meg a futással járó kudarcokkal?

03. Dolgozz azon, amit kontrollálni tudsz!

Csak azért, mert nem tudsz a terveid szerint futni, attól még javíthatsz a teljesítményeden. Koncentrálj a futás egy másik aspektusára.



Ha tudsz futni (akár csak néhány percet is), dolgozz a testtartásodon. Jegyezd le, hogyan mozog a vállad, a karod, a csípőd, a térded és a lábad futás közben: az állad előrébb van, mint a mellkasod? Ha igen, akkor a lábaid valószínűleg a csípőd alatt érnek földet. Vállaid lazán és leengedve tartod, karjaid visszatérnek a törzsed mellé, és nem a mellkasod előtt lengenek? Karjaid lazák, és a csípőd mellett mozognak? Ezekkel az ellenőrzésekkel feltárhatod a hibáidat és az egyensúlyproblémákat, amelyeket Bennett edző szerint az aszfalton kívül is korrigálhatsz.



Ha nem tudsz kimenni futni, gyakorold a mély, hasi légzést, amely a következő futásod során segítségedre lesz. A kontrollált, mély, hasi légzések segítenek, hogy izmaid több oxigénhez jussanak. Lélegezz, és töltsd meg a hasad teljesen levegővel. Ezután lazíts, majd fújd ki a levegőt pár másodpercen keresztül. Ismételd néhány percig. A mély légzés lassítja a pulzusod, és lenyugtat, ha keményebb időszakon mész át – a futásban és az életben egyaránt.



04. Ünnepeld az apró sikereket!

A futás nemcsak a legjobb időkről vagy leghosszabb távokról szól.



„Ha csak két kör megy a háztömb körül, fuss csak két háztömbnyit, és legyél büszke magadra.”



Tűzz ki apróbb célokat, és jutalmazd meg magad, ha teljesíted őket. Ha újradefiniálod a siker mércéjét, azzal új megvilágításba kerül, mit vársz a futástól, és még jobban szeretni fogod.



05. Gondolkozz hosszú távon!

Nézzünk szembe a tényekkel: van olyan, hogy az edzéstervet át kell variálni. Ahelyett, hogy a csalódáson keseregnél, változtass! Tekints a változásra lehetőségként, hogy a hosszú távú céljaidra koncentrálhass, és egy másik szemszögből nézd a tervedet. Bármilyen is az új rutinod, maradj következetes, és ha tudsz, építkezz abból tovább.



„A következetesség nagyon fontos, de soha nem jelent állandóságot. Éppen ellenkezőleg: rugalmasságot ad. Ha nem tudsz 50 percet futni, lehet, hogy 15 percet igen. Ha egyáltalán nem jön szóba a futás, végezz gyakorlatokat, táncolj, sétálj, vagy írd meg a futónaplód” – javasolja Bennett edző.



Bennett edző szerint ez a fajta rugalmasság nemcsak a fittségedet javítja, hanem az érdeklődésedet is fenntarja a futás iránt.



„Nem kell mindennap futnod, hogy mindennap futó legyél – mondja. – Ha nem futsz, akkor is sok nagyszerű dolgot kaphatsz a futástól.”