Hogyan küzdj meg a futással járó kudarcokkal?

03. Dolgozz azon, amit kontrollálni tudsz!

Csak azért, mert nem tudsz a terveid szerint futni, attól még javíthatsz a teljesítményeden. Koncentrálj a futás egy másik aspektusára.



Ha tudsz futni (akár csak néhány percet is), dolgozz a testtartásodon. Jegyezd le, hogyan mozog a vállad, a karod, a csípőd, a térded és a lábad futás közben: az állad előrébb van, mint a mellkasod? Ha igen, akkor a lábaid valószínűleg a csípőd alatt érnek földet. Vállaid lazán és leengedve tartod, karjaid visszatérnek a törzsed mellé, és nem a mellkasod előtt lengenek? Karjaid lazák, és a csípőd mellett mozognak? Ezekkel az ellenőrzésekkel feltárhatod a gyengeségeket és az egyensúlyproblémákat, amelyeket Bennett szerint az aszfalton kívül is korrigálhatsz.



Ha nem tudsz kimenni futni, gyakorold a mély, hasi légzést, amely a következő futásod során segítségedre lesz. A kontrollált, mély, hasi légzések segítenek, hogy izmaid több oxigénhez jussanak. Lélegezz, és töltsd meg a hasad teljesen levegővel. Ezután lazíts, majd fújd ki a levegőt pár másodpercen keresztül. Ismételd néhány percig. A mély légzés lassítja a pulzusod, és lenyugtat, ha keményebb időszakon mész át – a futásban és az életben egyaránt.



04. Ünnepeld az apró sikereket!

A futás nemcsak a legjobb időkről vagy leghosszabb távokról szól. Tűzz ki apróbb célokat, és jutalmazd meg magad, ha teljesíted őket.



Ha újradefiniálod a siker mércéjét, azzal új megvilágításba kerül, mit vársz a futástól, és még jobban szeretni fogod.



05. Gondolkozz hosszú távon!

Nézzünk szembe a tényekkel: van olyan, hogy az edzéstervet át kell variálni. Ahelyett, hogy a csalódáson keseregnél, változtass, és tekints rá lehetőségként, hogy a hosszú távú céljaidra koncentrálhass, és egy másik szemszögből szemléld tervedet. Bármilyen is az új rutinod, maradj következetes, és ha tudsz, építkezz abból tovább.



„A következetesség nagyon fontos, de soha nem jelent állandóságot. A következetesség végül is rugalmasságot ad. Ha nem tudsz 50 percet futni, lehet, hogy 15 percet igen. Ha egyáltalán nem jön szóba a futás, végezz gyakorlatokat, táncolj, sétálj, vagy írd meg a futónaplód” – magyarázza Bennett.



Bennett szerint ez a fajta rugalmasság nemcsak a fittségedet javítja, hanem az érdeklődésedet is fenntarja a futás iránt.



„Nem kell mindennap futnod, hogy mindennap futó legyél – mondja. – Ha nem futsz, akkor is sok nagyszerű dolgot kaphatsz a futástól.”