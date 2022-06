Hogyan kezeld, ha valamiből kihagynak, Courtney Banghart edző szerint

Ha azonban igazán megértjük az összetartozás értékét, akkor azt is tudjuk, hogy egy csapathoz tartozni szent felelősség, az öltöző pedig szent hely. Bármi is történjék odakint, amikor az öltözőben vagyunk a csapattársainkkal, őszinték és sérülékenyek lehetünk. Ez a bizalom teszi lehetővé, hogy a legkülönbözőbb emberek is egységként dolgozzanak együtt. Ebben hatalmas erő van, és ez teszi olyan különlegessé a csapatsportokat. Sajnálom, hogy a te csapatod erre még nem jött rá, de szeretném ha tudnád, hogy lehetséges. Tapasztalatból tudom.



Na most, én a fehérnél is fehérebb vagyok. Úgy értem, hogy nemcsak fehér vagyok, hanem ráadásul New Hampshire-ből származom. A csapatom csaknem minden tagja fekete. Nem tudhatom, hogy milyen érzés feketének – vagy ázsiainak – lenni a mi társadalmunkban.



Ez az egyik fő oka azonban annak, hogy a befogadó hozzáállás mindig is kiemelt jelentőségű volt számomra. Mivel olyan nők edzője vagyok, akik faji igazságtalanság áldozatai, az én feladatom, hogy olyan beszélgetéseket vezessek le, amelyek őszintén szólva néha kívül esnek a komfortzónámon. Minden szezon elején leülök egy ilyen beszélgetésre a csapatommal, aztán az idény során minden felmerülő kirekesztési problémát megbeszélünk, kifogások nélkül.



Megosztok veled egy példát: a Princeton csapatának edzője voltam, amikor Colin Kaepernick elkezdett letérdelni az NFL meccsek előtti himnusz alatt. Amikor eljött az idő, hogy eldöntsük, hogyan reagáljon erre a csapatom, tudtam, hogy fontos, hogy mindenkit figyelembe vegyünk és meghallgassunk.