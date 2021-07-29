Hogyan kezeld, ha valamiből kihagynak, Courtney Banghart edző szerint

„Azt mondtam a csapatomnak, hogy egy csapat részeként két dolguk van: figyelmesen beszélni és gondosan figyelni.” Körbementünk, és mindenki megosztotta, hogy mi jár a fejében, és hogy érzi magát. Mindenki „én” nyelvet használt: „én így érzem magam” vagy „én ezt tapasztaltam”. Senki sem maradt ki a körből. Mind megosztottuk egymással a gondolatainkat, egyesével.



A következő meccsen a csapat csaknem fele úgy döntött, hogy letérdel. De az igazán érdekes az, hogy továbbra is megvolt a csapatkohézió annak ellenére, hogy különböztek a nézeteink. Mert mindannyian részt vettünk abban a nehéz beszélgetésben, és meg tudtunk nyílni egymásnak. Tudtuk, hogy ki miért gondolja azt, amit gondol, és nem hagytuk, hogy a különbségeink közénk álljanak. Egy nehéz beszélgetés nemhogy megosztja a csapatot, hanem közelebb tudja hozni a tagokat egymáshoz. Már számtalanszor tapasztaltam ezt. Szívesen megosztanék veled több történetet is, de a lényeg, hogy az öltöző = szent hely.



Visszatérve a te helyzetedhez, nyilvánvaló, hogy szükség van egy nehéz beszélgetésre, de nem foglak arra kérni, hogy ezt te kezdeményezd. Nem igazságos egy tizenhét évestől elvárni, hogy ő irányítsa ezt a helyzetet. Ráadásul olyasvalakitől elvárni, hogy oldja meg a problémát, akit faji okokból közösítenek ki, az igazságtalanság csimborasszója.



Arra kérlek inkább, hogy vond be az edzőidet. Ők azért vannak, hogy támogassanak, különösen egy ilyen helyzetben. Meg kell tenned a bátor első lépést, hogy tudatod velük, hogy mi történik, és hogy hogyan érzed magad. De azután, ha jól végzik a dolgukat, ők fognak akcióba lépni. Tudom, hogy ha bárki az én csapatomban kirekesztene más játékosokat, azt azonnal orvosolni akarnám.



Arra is van esély azonban, hogy az edzőid nem lesznek a helyzet magaslatán. Ha ez a helyzet, legalább erre szeretnélek emlékeztetni: vannak olyan csapatok a világban, amelyek ünneplik a különbségeket. Vannak csapatok, ahol a játékosok szeretettel és bizalommal állnak egymáshoz. Hiszek benne, hogy előbb-utóbb egy ilyen csapathoz fogsz tartozni. Megérdemled.



Banghart edző