Hogyan kezeld a domináns sportszülőket, Patrick Sang edző szerint

Kérdezd az edzőt: „Hogyan tarthatom kordában a szüleimet?”
Coaching
Amikor a szülői lelkesedés lelassít egy fiatal futót, Eliud Kipchoge edzője, Patrick Sang közbelép, hogy segítsen az egész családnak.
A Kérdezd az edzőt egy tanácsadó rovat, mely segít a játékra összpontosítani.
Kérdés:
Kedves Edző!
Apám focizott, amíg főiskolás korában meg nem sérült. Anyám egész gyerekkorában teniszezett, és hivatásos játékos lett volna, ha lett volna erre lehetősége. Most, hogy bekerültem a főiskolám atlétikai csapatába, folyamatosan hajtanak, hogy legyenek eredményesebb, mintha ezzel valóra tudnám váltani az elveszített álmaikat. Azért szerettem bele az atlétikába, mert a magaménak éreztem, de most már olyan érzésem van, mintha miattuk csinálnám. Hogyan szerezhetném vissza az irányítást a sporttevékenységem felett, és hogyan zárhatnám ki a szüleim hangját a fejemből, hogy ismét élvezhessem a futást?
Pressur Undermining Sports Hunger (Nyomás Alatt Nem Jó Sportolni)
17 éves sprinter
Válasz:
Lehet, hogy most nem érzed úgy, PUSH, de már félig ott vagy.
Én magam is tapasztaltam nyomást, amikor először kezdtem futni az austini Texasi Egyetemen. A vezetőedző a statisztikák alapján válogatta össze az elsőévesek közül a futókat. Szóval amikor először találkoztunk vele, rólunk és a futással kapcsolatos tapasztalatainkról tett fel kérdéseket. Ahogy haladtunk előre, láttam rajta, hogy egyre csalódottabb volt a tapasztalati szintünk miatt. Tele volt elvárásokkal, mi pedig nem feleltünk meg ezeknek. A fickó tombolt dühében. Láttam a szemein. És ez borzalmas érzés volt.
Végül megtudtam, hogy az edző hatalmas nyomás alatt volt, hogy nyertes csapatot rakjon össze, és ezt a nyomást helyezte át ránk. Annak a megértése, hogy min ment keresztül, segített leválasztani az ő idegességét a sajátoméról, és lehetővé tette, hogy empátiával, ne pedig haraggal beszéljek vele. Nem sokkal ezután időfutamokat teljesítettünk, és megmutathattam neki, hogy mire vagyok képes. Én mondom neked, különleges módon volt kielégítő érzés, hogy megcáfoltam az elvárásait. De ezt nem tudtam volna megtenni, ha nem értem meg az ő szempontját.
Ezért mondom, hogy már félig ott vagy. Már befektetted a kemény munkát, hogy megértsd, miért is viselkednek így a szüleid. Ahogy mondtad, rajtad keresztül próbálják újraélni az álmaikat. Tudod, hogy nem a teljesítményedről szól ez, hanem mindarról, amit bánnak. Ennek a megértése előnyt ad, hogy legyőzhesd a nehézséget. Van egy másik történetem is, amely talán segít a továbbiakban...
Amikor a nyolcvanas években elkezdtem a pályafutást, a futás nagy változásokon esett keresztül a hazámban, Kenyában. Az emberek a sportra munka- és ösztöndíj-lehetőségként kezdtek tekinteni, sőt, úgy gondolták, hogy talán az Egyesül Államokba is el lehet jutni vele. És azt vettem észre, hogy a futók rokonai és családtagjai a futókat bevételi forrásként kezdték kezelni. Azt várták a futótól, hogy jól teljesítsen – nem feltétlenül a sportteljesítményre, hanem az elérhető erőforrásokra értve. Ha ilyen nyomást helyezünk egy sportolóra, az olyan, mintha fizikai súlyokat cipeltetnénk velük. Ez majdnem minden esetben lelassítja a sportolót.
Néha nem az a megoldás, hogy kizárod a családod, hanem az, hogy segítesz nekik megérteni a gondolkodásmódod – és a sport iránti szenvedélyed.
A rokonok gyakran gondolják úgy, hogy ha nyomást gyakorolnak valakire, akkor elérik a céljukat, legyen az bármi. Nekik ez csak annyit jelent, hogy egy futó egy kicsit jobban igyekszik a verseny napján. Nem mindig látják, hogy a valódi erőbefektetést a gyakorlással és a felkészüléssel töltött rengeteg óra jelenti – vagyis, hogy a legerősebb motiváció belülről fakad.
Azt mondod, hogy a szüleid maguk is sportolók voltak, de úgy tűnik, mintha elfelejtették volna, milyen napi brusztolással jár mindez, és hogy minden sport áldozatokkal és küzdelmekkel jár. Azt hiszem, el kéne hívnod a szüleidet az edzésedre. Hadd lássák, ahogy bemelegítesz, ahogy nyújtasz, és ahogy újra és újra kirobbansz a starthelyről.Hadd lássák, ahogy a tempódon, a testtartásodon és a mentális állóképességeden dolgozol. Amikor látják, hogy mi is történik valójában az edzéseden, talán kezdik majd megérteni, mennyire is hajtod magad minden egyes nap. Lehet, hogy akkor el tudják majd engedni a türelmetlenséget, és azt mondják: „Megcsináltad!”
Néha nem az a megoldás, hogy kizárod a családod, hanem az, hogy segítesz nekik megérteni a gondolkodásmódod – és a sport iránti szenvedélyed.
Ha ez nem enyhít a rád nehezedő nyomáson, akkor beszélned kell velük. Hozd a tudomásukra, hogy a megjegyzéseik nem motiválnak, hanem elterelik a figyelmed. Mondd el nekik, mennyire szereted a sportágad, éppen úgy, ahogy ők is szerették a magukét. Ehhez bátorság kell. De meg fogja érni.
Ha a szüleid itt lennének most velem, elmondanám nekik, hogy milyen szerencsések, amiért van egy ilyen lányuk, aki igazán szereti a sportágát. Elmondanám nekik, hogy a futás iránti szeretetedet óvni, megbecsülni és támogatni kell, nem pedig addig terhelni a nyomással, hogy végül kiégj. És azt is elmondanám nekik, hogy az, amit most csinálnak, nem fogja meghozni az általuk várt eredményt. A benned élő szenvedély tüzének levegőt kell adniuk, hogy fellángolhasson.
És hadd adjak mindhármótoknak egy emlékeztetőt: mindhárman ugyanazt akarjátok. Te is, és a szüleid is azt szeretnék, hogy teljesen kiaknázhasd a tehetséged. Ha segíteni tudsz nekik, hogy megérthessék, hogy az ehhez vezető út a támogatás, nem pedig a nyomás, akkor nincs kétségem afelől, hogy ismét szeretni fogod a futást. A szüleid pedig lehet, hogy még nálad is jobban fogják élvezni – egészséges távolságból szemlélve.
Sang edző
Patrick Sang egy kenyai futóedző és egykori futó. Amióta 2002-ben Eliud Kipchoge edzője lett, Sang segített az olimpiai aranyérem megnyerésében, a maratoni világrekord felállításában, valamint mellett vált Eliud az első emberré a világon, aki kevesebb mint két óra alatt teljesítette a maratoni távot. Kenya színeit képviselve Sang ezüstérmet szerzett a 3000 méteres akadályfutáson az 1991-es atlétikai világbajnokságon, az 1992-es olimpián és az 1993-as atlétikai világbajnokságon is. Sang ezt megelőzően az austini Texasi Egyetemen versenyzett, ahol beállította a 3000 méteres akadályfutás egyetemi rekordját.
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Fényképész: Kyle Weeks
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