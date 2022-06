Hogyan kezeld a domináns sportszülőket, Patrick Sang edző szerint

A rokonok gyakran gondolják úgy, hogy ha nyomást gyakorolnak valakire, akkor elérik a céljukat, legyen az bármi. Nekik ez csak annyit jelent, hogy egy futó egy kicsit jobban igyekszik a verseny napján. Nem mindig látják, hogy a valódi erőbefektetést a gyakorlással és a felkészüléssel töltött rengeteg óra jelenti – vagyis, hogy a legerősebb motiváció belülről fakad.



Azt mondod, hogy a szüleid maguk is sportolók voltak, de úgy tűnik, mintha elfelejtették volna, milyen napi brusztolással jár mindez, és hogy minden sport áldozatokkal és küzdelmekkel jár. Azt hiszem, el kéne hívnod a szüleidet az edzésedre. Hadd lássák, ahogy bemelegítesz, ahogy nyújtasz, és ahogy újra és újra kirobbansz a starthelyről.Hadd lássák, ahogy a tempódon, a testtartásodon és a mentális állóképességeden dolgozol. Amikor látják, hogy mi is történik valójában az edzéseden, talán kezdik majd megérteni, mennyire is hajtod magad minden egyes nap. Lehet, hogy akkor el tudják majd engedni a türelmetlenséget, és azt mondják: „Megcsináltad!”



Néha nem az a megoldás, hogy kizárod a családod, hanem az, hogy segítesz nekik megérteni a gondolkodásmódod – és a sport iránti szenvedélyed.



Ha ez nem enyhít a rád nehezedő nyomáson, akkor beszélned kell velük. Hozd a tudomásukra, hogy a megjegyzéseik nem motiválnak, hanem elterelik a figyelmed. Mondd el nekik, mennyire szereted a sportágad, éppen úgy, ahogy ők is szerették a magukét. Ehhez bátorság kell. De meg fogja érni.



Ha a szüleid itt lennének most velem, elmondanám nekik, hogy milyen szerencsések, amiért van egy ilyen lányuk, aki igazán szereti a sportágát. Elmondanám nekik, hogy a futás iránti szeretetedet óvni, megbecsülni és támogatni kell, nem pedig addig terhelni a nyomással, hogy végül kiégj. És azt is elmondanám nekik, hogy az, amit most csinálnak, nem fogja meghozni az általuk várt eredményt. A benned élő szenvedély tüzének levegőt kell adniuk, hogy fellángolhasson.



És hadd adjak mindhármótoknak egy emlékeztetőt: mindhárman ugyanazt akarjátok. Te is, és a szüleid is azt szeretnék, hogy teljesen kiaknázhasd a tehetséged. Ha segíteni tudsz nekik, hogy megérthessék, hogy az ehhez vezető út a támogatás, nem pedig a nyomás, akkor nincs kétségem afelől, hogy ismét szeretni fogod a futást. A szüleid pedig lehet, hogy még nálad is jobban fogják élvezni – egészséges távolságból szemlélve.



Sang edző