Hogyan képesek az ultramaratonisták ilyen sokat futni?

02. Készülj a legrosszabbra.

„Amikor végigcsinálsz egy ultratávot, fel kell készülnöd rá, hogy olyan kihívásokkal szembesülsz, amilyenekkel korábban sosem – mondja McRae edző. – Amikor eljutsz a 113. kilométerig, és elkap egy vihar, vagy egy újabb hegyet kell megmásznod, vagy amikor már felfordul a gyomrod – ezek mind megtörténhetnek. Mentálisan fel kell készülnöd rájuk.”



Laney többek között rendszeres jégfürdővel tréningezi elméjét a verseny közben tapasztalt, elkerülhetetlen fájdalomra. „Teletöltök egy kádat jeges vízzel, és beleülök – mondja. – Öt percen belül az agyam már azt harsogja, hogy szálljak ki, ki kell szállnom. De én csak ülök, és leküzdöm a fájdalmat, néha akár 15 percen keresztül. Lelassítom a légzésemet, és eljutok addig a pontig, amikor már úgy érzem, jól vagyok.”



Ez persze nem jelenti azt, hogy jégtömbbé kell fagynod ahhoz, hogy fejleszd az akaraterődet. Elkezdheted gyakorolni a „realista optimizmus” pszichológiai technikát, vagy végigveheted az összes olyan apró részletet, amely rosszul sülhet el, és mindegyikhez kidolgozhatsz egy készenléti tervet. Ilyen módon, ha valami nem úgy történik, ahogy vártad, kisebb az esélye, hogy kizökkent a rendes kerékvágásból.



03. Vizualizáld, mielőtt megteszed.

Mint a legtöbb elit futó, McRae és Laney is él a vizualizáció technikájával verseny előtt. „Szeretek gondolatban végigmenni a pályán – mondja McRae edző. – Elalvás előtt feltérképezem elmémmel minden részletét, vizualizálom, hogy hol vannak a hegyek vagy a frissítőpontok. Elképzelem, ahogy befutok a frissítőpontokra, mint ahogy azt is, pontosan mit fogok ott csinálni.”



Laney megközelítése pont olyan, mint amilyet egy, az idegeit jeges fürdőben edző sportolótól várnál. „Egyenesen a problémára koncentrálok – mondja. – Tudom, hogy nem kell gyakorolnom a kellemes részét, ezért elképzelem, hogy nagyon meleg van, nagyon szomjas vagyok, és rettenetesen kavarog a gyomrom. És még 8 kilométer visszavan a frissítésig.”



Mindkét futó vizualizációja ugyanazt a célt szolgálja: hogy felkészüljenek mentálisan a várható és váratlan eseményekre, hogy amikor bekövetkeznek, gyorsabban tudjanak reagálni és keményebben összpontosítani. És ez nem csak a versenyhelyzetekre igaz. A reggeli futás előtti este próbálj vizualizálni minden kanyart, a bőrödet simogató szellőt és a listádon szereplő zeneszámokat. Amikor reggel elindulsz, lehet, hogy gyorsabb leszel, vagy csak jobban élvezed majd a futást.