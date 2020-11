Hogyan hat az edzés az immunrendszerre

Az immunrendszer működése

Egy kis ismétlés biológiából: az immunrendszer sejtek és fehérjék komplex hálózata, amely az elsőszámú és legjobb védelmi vonalként működik a vírusok és a baktériumok ellen. Az immunrendszer erősítéséhez olyan, a jóllétet elősegítő gyakorlatokra – ebben az esetben az edzésre – kell fókuszálni, amelyek közvetlenül hatással vannak erre a hálózatra.



„Az edzés – legyen az kardió- vagy erőnléti edzés – javítja a fontos immunsejtek keringését, ezáltal csökkentve a fertőzések kialakulásának kockázatát” – mondja dr. David C. Nieman, az Amerikai Sportorvosi Egyetem tagja és az Appalachian Állami Egyetem North Carolina Research Campus nevű kutatóközpontjának biológusprofesszora, aki nemrégiben publikált egy tanulmányt a témában az „Exercise Immunology Review” folyóiratban.



A mozgás, különösen 30 percnyi közepes mértékű vagy intenzív edzés aktiválja az immunsejteket (neutrofilek, monociták, természetes ölősejtek, gyilkos T-sejtek) azáltal, hogy kimozdítja őket a periferikus „bázisból” (a lépből, a nyirokcsomókból, a csontvelőből), és a vérbe, illetve nyirokerekbe juttatja, ahol az egész testen keresztül az átlagosnál magasabb intenzitással keringnek. Ezáltal a sejtek képesek jobban védekezni a vírusok és baktériumok ellen. „Az aktivitás a makrofágokat (egy másik fontos immunsejt) is stimulálja, ezáltal javítva a vírusok elleni védekezést” – mondja Neiman.



Az összes ilyen katonára szükséged van, hogy készenlétben álljanak, és összetalálkozzanak a vírusokkal, enélkül ugyanis nem tudnak reagálni és kidolgozni az ellentámadást – magyarázza Neiman. Ha kihagyod a napi sétádat vagy edzésedet, hogy ágyban maradj, vagy nap mint nap csak az íróasztalodnál ülsz, akkor csak minimális erősítés fog a rendelkezésedre állni. A nagyágyúk nem kerülnek bevetésre, így az immunrendszered alulvédett lesz.



Nemcsak arról van szó, hogy mozogsz-e, de az is számít, hogy hogyan mozogsz. Emlékszel arra, hogy az edzés stresszt gyakorol a szervezetre? Létezik egy arany középút a testmozgásban, amely elegendő ahhoz, hogy mozgósítsa az immunrendszered, de nem annyira, hogy gátolja a védekezést (a túl sok gyulladás révén). Most megmutatjuk, hogyan találhatsz rá erre az útra.