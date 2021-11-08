Hogyan előzheted meg a gyakori futósérüléseket, a szakértők szerint

Gondolj csak bele, milyen feszült a tested, miután egész nap a számítógép fölé görnyedsz. Ez nem igazán kedvez a nagy, nyílt lépteknek, ugye? Ha rögtön futni indulsz, akkor túlfeszítheted az izmaidat, és nem megfelelően fogod őket használni – mondja Patel. Gondolj rá a következőképpen: ha nem használod az elsődleges mozgatóidat (a farizmodat), a másodlagos izmaidnak (mint a vádlidnak vagy a combhajlító izmodnak) kell ezt a kiesést pótolniuk, ami jobban terheli a térd- és bokaízületeidet.



A bemelegítésre nem kell sok időt szánnod. A dinamikusan aktiváló bemelegítés – mozgásalapú nyújtás kontra statikus kitartás – segít előkészíteni a szervezeted és a megfelelő izmokat, mielőtt elkezdesz futni, magyarázza Patel. Egy ötperces futás előtti rutin, amely egy tíz ismétlésből álló dinamikus lábnyújtási sorozatot (mint a kitörés és oldalsó láblendítés) tartalmaz, szintén segít hosszabb ideig futni, mint ahogy azt a Journal of Strength and Conditioning Research folyóirat egy tanulmánya megállapította. Azokon a napokon, amikor még öt perced sincs a megfelelő bemelegítésre, legalább szánd rá a futás első öt percét, hogy lazább tempóval indíts, függetlenül attól, hogy ezt egy kezdeti gyors sétával vagy könnyű kocogással oldod meg.





Most már tudod: a futás hosszú élettartamának titka nem a gyorsaság vagy az adott kilométerek elérése. A titok az, hogy mindent megtegyél az úton, a terepen vagy a futópadon kívül, hogy a futásod éppolyan jó érzés legyen a tested, mint az elméd számára.